Gordon en Froukje de Both over kritiek ochtendshow: ‘Héél flauw!’

Tekst: Emelie van Kaam

Gordon en Froukje de Both vinden de kritiek op hun gloednieuwe ochtendshow Gordon & Froukje op Radio 10 erg flauw. De luistercijfers van de eerste paar weken vielen tegen, maar dat is heel normaal voor een radioshow, weten ze. Ook het commentaar dat Gordon het niet gaat volhouden omwille van het vroege tijdstip vindt hij onterecht. “We moeten een modus vinden om het in ons leven in te passen,” delen ze deze week in Weekend.

Sinds enkele weken presenteren Gordon en Froukje de Both hun nieuwe ochtendshow Gordon & Froukje op Radio 10 van 06.00 tot 09.00 uur. Maar de luistercijfers vallen helaas tegen. “Ze hebben een valse start gemaakt,” werd geconcludeerd bij RTL Boulevard, waar Luuk Ikink het programma zelfs bestempelde als “echte zero’s-radio”. Gordon en Froukje vinden de kritiek “héél flauw”, vertellen ze in Weekend.

Bouwen

Bij radio werkt het volgens Froukje ook heel anders dan bijvoorbeeld bij tv-programma’s. Ze hebben daarom simelweg wat meer tijd nodig. “Je moet echt bouwen aan een programma. Tot voor kort waren er radiocijfers om de drie maanden, en dat is terecht. Bij radio heb je echt een langere periode nodig. Mensen moeten gaandeweg denken: hé, er gebeurt wat in de ochtend, we gaan daar naartoe! Dat is echt anders dan bij een tv-programma, waar het momentopnames zijn.”

Stemmingsgevoelig

Bij VI was Johan Derksen sceptisch over of Gordon de ochtendshow gaat volhouden, zeker omdat hij er elke ochtend vroeg voor moet opstaan. “Ik denk het niet, die jongen is zo stemmingsgevoelig. Dat móét misgaan, zoals het altijd bij ieder project misgaat waar Gordon bij betrokken is,” aldus Johan. Gordon reageert verontwaardigd. “Dat is gewoon echt flauw. Ik denk dat we een modus moeten vinden om het in je leven in te passen. Want dat is wel wat we willen, we vinden het allebei zó vreselijk leuk. Het is echt een feestje.”

Foto: ANP