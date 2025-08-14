Gordon en Froukje de Both presenteren nieuwe ochtendshow op Radio 10

Tekst: Evelien Berkemeijer

Vanaf 1 september neemt het radiostation Radio 10 een nieuwe programmering in gebruik. Gordon en Froukje de Both presenteren elke werkdag van 06.00 tot 09.00 uur een gezamenlijke ochtendshow. Volgens het station betekent dit het einde van rustig wakker worden.

De ochtendshow biedt luisteraars herkenbare rubrieken, een blik op actuele onderwerpen en de grootste hits aller tijden. Hannelore Zwitserlood zal als vaste nieuwslezer het team van Gordon en Froukje aanvullen, waardoor de uitzendingen volledig worden verzorgd.

Gordon en Froukje op de ochtend

Gordon spreekt met enthousiasme over zijn terugkeer naar de ochtend op de radio. “De geruchten deden natuurlijk al een tijdje de ronde, maar het is eindelijk officieel: vanaf 1 september zitten Froukje en ik samen in de ochtend bij Radio 10. Ik heb er zó veel zin in,” aldus Gordon. Hij beschouwt het als een terugkeer naar het oude nest, maar nu met het plezier van samenwerken met Froukje.

Ook Froukje enthousiast

Froukje de Both laat eveneens haar enthousiasme blijken. “Toen dit op mijn pad kwam, hoefde ik niet lang na te denken. De ochtend is het leukste moment om mensen te raken, te laten lachen en even mee te nemen in een fijne sfeer. Gordon en ik kennen elkaar al jaren en ik kijk er enorm naar uit om met hem én de luisteraars iedere ochtend te beginnen.”

Lees ook: Talpa blaast tv-programma met Gordon en Andy van der Meijde af

Verwachte impact

Dave Minneboo, Creatief Directeur Radio van Talpa Network, heeft hoge verwachtingen van het nieuwe duo. “Met Gordon en Froukje hebben we twee sterke persoonlijkheden met veel media-ervaring en een grote liefde voor radio binnengehaald. Radio 10 staat voor gezelligheid en herkenbaarheid. Met de grootste hits aller tijden en dit gezellige duo belooft dat veel goeds in de nieuwe ochtend op Radio 10.”

Aanpassingen in de programmering

Met de komst van Gordon en Froukje verhuist Lex Gaarthuis van de ochtend naar de vroege avond. Vanaf 1 september is hij van maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 21.00 uur te beluisteren. De nieuwe programmering biedt luisteraars een frisse start van de werkdag met een energiek ochtendprogramma.

De ochtendshow met Gordon en Froukje is vanaf maandag 1 september elke werkdag tussen 06.00 en 09.00 uur te horen op Radio 10.

FOTO: ANP