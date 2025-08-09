Andy Van Der Meijde Gordon

Talpa blaast tv-programma met Gordon en Andy van der Meijde af

09/08/2025

Het is flink balen voor Gordon (57) en Andy van der Meijde (45): het geplande SBS6-programma met het duo gaat niet door. Dat meldde Shownieuws vrijdagavond.

‘Lieve Gordon en Andy’

Eerder dit jaar werd nog aangekondigd dat het duo samen een nieuw tv-format zou krijgen. “In mei hebben we inderdaad aangegeven bezig te zijn met de ontwikkeling van een nieuw programma met Gordon en Andy voor SBS6,” bevestigt een woordvoerder van Talpa Network aan het ANP.

“Dat heeft uiteindelijk niet tot een programma met beiden geleid.” Of er nu helemaal geen nieuw programma met de zanger komt, blijft vooralsnog onduidelijk.

Mensen helpen

Het programma zou Lieve Gordon en Andy heten en draaide volgens oud-voetballer Andy om het helpen van mensen met persoonlijke problemen. “Denk aan iemand met schulden die er niet meer uitkomt — dan zouden wij proberen te helpen,” vertelde hij destijds in de middagshow van Frank Dane.

