Gordon openhartig over liefdesleven: ‘Heel frustrerend’

Tekst: Nicky Molendijk

Gordon heeft dinsdagavond in het programma Vandaag Inside opvallende uitspraken gedaan over zijn liefdesleven. De zanger zou heel graag een relatie willen, maar toch heeft hij de ware nog niet gevonden.

Volgens Gordon is het “moeilijk genoeg om als bekend persoon een relatie te beginnen”. De zanger heeft dat naar eigen zeggen dan ook heel lang geambieerd. “Ik heb er heel veel naar uitgekeken en het is niet gelukt. En dat is heel frustrerend, want ik ben een man van liefde, warmte en gezelligheid.”

Vorig jaar was de zanger zeven maanden aan het daten met iemand, die toen plots kwam te overlijden. Gordon heeft hier openhartig over vertelt in de podcast MISCHA! en zegt nu aangeslagen “Maar je gaat door. C’est la vie.”