Pearl uit Winter Vol Liefde twijfelde of ze bij Robin paste: ‘Ik dacht: ik ga weg’

Tekst: Lisa Manche

Pearl en Robin zijn na hun deelname aan ‘Winter Vol Liefde’ gelukkig getrouwd in Zweden. Het stel woont al een tijdje samen, maar de verschillen tussen de twee maken het niet altijd makkelijk. Dat schrijft Pearl in haar column voor ‘RTL Boulevard’.

Spiegel voorgehouden

Pearl schrijft dat haar leven behoorlijk is veranderd sinds haar avontuur in Winter Vol Liefde. De twee verschillen op veel vlakken van elkaar, bijvoorbeeld als het gaat om douchen. ‘Ik douche graag meerdere keren per dag, iets wat ook echt voortkomt uit mijn Surinaamse achtergrond’, vertelt Pearl. ‘Dat is voor mij een diepgewortelde gewoonte en ik voel me echt niet prettig als ik dat niet doe. Ook niet midden in de winter. Robin begreep dat in het begin niet zo goed, omdat hij ervan uitgaat dat dat in een klimaat als hier eigenlijk helemaal niet nodig is.’ Toch merkt Pearl ook dat de dingen waar ze zich bij Robin aan stoort, soms iets in haarzelf raakt en ze een spiegel voorgehouden krijgt.

Twijfels

Tijdens de opnames waren er wel momenten waarop Pearl dacht ‘ik ga weg, ik trek dit niet meer.’ Ze twijfelde of zij en Robin wel bij elkaar pasten. Op die momenten belde ze voor goede raad met een vriendin. ‘Door met haar te praten ging ik anders kijken. Zij liet mij inzien dat Robin in de kern juist precies de dingen deed en zei die belangrijk zijn voor een gezonde liefdesrelatie. Ik kon daardoor voorbij de oppervlakkige indrukken kijken en Robin zien voor de prachtige persoon die hij is.’

Oude leven missen

Pearl mist haar oude leven in Suriname soms wel. ‘Daar kon een vriendin tegen lunchtijd spontaan iets lekkers komen brengen en voor je het wist zat je tot diep in de nacht nog gezellig samen te kletsen met een paar flessen wijn.’ In Zweden gaat dat toch anders volgens Pearl. Ze heeft daar wel vrienden en kennissen, maar het sociale leven is er anders.

Spanning

De verschillen tussen Pearl en Robin kunnen soms voor spanning zorgen. ‘Maar we komen daar samen altijd wel uit’, vertelt Pearl. ‘Het zijn ook geen enorme problemen, maar kleine dagelijkse dingen waar wij als stel tegenaan lopen.’

Dankbaar voor relatie

Het mooiste aan hun relatie vindt Pearl dat ze samen stil kunnen zijn. ‘We kunnen gewoon naast elkaar zitten zonder dat we constant hoeven te praten, maar simpelweg genieten van elkaars gezelschap, het moment en de natuur.’ Pearl schrijft dat ze dankbaar is voor alles wat het avontuur haar heeft gebracht. ‘De lessen, de groei, maar vooral dat Robin en ik elkaar gevonden hebben.’

BRON: RTL BOULEVARD