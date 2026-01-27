Winter Vol Liefde Robin van Pearl Horizontal

Winter Vol Liefde-kandidaat haalt uit naar concurrent Pearl: ‘Wanhopig’

Tekst: Evelien Berkemeijer

27/01/2026

De sfeer in Zweden leek gevonden toen Pearl bij Robin aanschoof: twee mensen die elkaar de ruimte geven en zichtbaar genieten. Maar het spel krijgt een nieuwe wending nu Mandy uit Breda binnenstapt en het duo verandert in een drietal. Al snel wordt duidelijk: de concurrentie is officieel geopend.

Mandy waarschuwt, meteen wanneer ze geïntroduceerd wordt in Winter Vol Liefde, voor haar energie, is enthousiast over alles om zich heen en heeft haar vizier nadrukkelijk op Robin. Dat Pearl geen toevallig schilderende gast is maar directe concurrentie, dringt later door. Intussen houdt Robin vast aan zijn plan: ook Mandy verdient dezelfde kans als Pearl.

Prikkelende uitspraken in de Winter Vol Liefde auto

Robin neemt Mandy mee naar de supermarkt om samen tijd te spenderen en haar dezelfde kans te geven als Pearl. Onderweg laat Mandy haar strategie blijken. Wanneer Robin benadrukt hoe bijzonder het is dat Pearl vanuit Suriname naar hem toe kwam, reageert Mandy met: ‘Desperate!’ Omdat hij positief over haar doorratelt, herhaalt ze het label van wanhopig: ‘Desperate’, klinkt het nogmaals. Ze rondt af met een duidelijke claim: ‘Ik ben leuker.’

Pearl juist positief en sportief

Pearl had eerder al gezien dat Mandy als een wervelwind binnenkwam, maar voegde er meteen aan toe: ‘Ik vind het leuk!’ Ze noemde haar, ook achter haar rug om, ontwapenend en plaagde met de vraag of ze bang moest zijn. Met een speelse knipoog zet ook Pearl de toon voor de komende dagen: ‘Let the games begin’. Ze weet dan nog niks van de uitspraak van Mandy af.

