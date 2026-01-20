Winter Vol Liefde Robin van Pearl Horizontal

Deze Winter vol Liefde-deelnemers zijn nu al getrouwd!

Tekst: Evelien Berkemeijer

20/01/2026

Een onverwachte wending rond Pearl Brunings en Robin Koman: volgens juicekanaal Reality FBI zouden de twee nú al getrouwd zijn.

Reality FBI dook vandaag in het nieuwe seizoen van Winter vol Liefde, waarin Pearl als gast bij Robin opduikt. Eerder ging het gerucht dat ze door RTL zou zijn ingezet omdat haar acteercarrière niet werd genoemd, wat RTL ontkent. Kort na een eerste update hierover, volgt het kanaal met een opvallende claim over hun relatiestatus.

Juicekanaal slaat alarm

Reality FBI deelt dit nieuws op Instagram: ‘Van bronnen vernomen dat Robin inmiddels getrouwd is met Pearl!’ Het kanaal verwijst niet alleen naar tipgevers, maar ook naar eigen speurwerk in een openbaar register op Ratsit.se, waar zij dezelfde conclusie denken te zien.

Lees ook: Kijkers vallen massaal over onverwachte komst vriendin Simone in Winter vol Liefde

Adreswijziging valt op

Op Ratsit.se is daarnaast vermeld dat op 28 november 2025 het adres van Pearl is gewijzigd naar Färda 306 in Unnaryd. Dat is hetzelfde adres dat bij Robin staat, volgens die site sinds mei 2025. De website omschrijft zichzelf als: ‘Ratsit is een internetbedrijf dat op een efficiënte en innovatieve manier zakelijke en kredietinformatie verstrekt. Ratsit maakt de informatie beschikbaar voor iedereen, ongeacht of deze gebruikt kan worden in het werk of privéleven.’

FOTO: THIRZA WIJNJA

Uit andere media

Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Zorgen om bijna 50-jarige Mariska Bauer

Zorgen om Mariska Bauer. De vrouw van zanger Frans Bauer heeft vorige week voor nader onderzoek een aantal dagen in het ziekenhuis doorgebracht, nadat ze al geruime tijd kampte met rugklachten.
Vriendin Schrijf Je In Voor De Nieuwsbrief (32)

Kim is jeugdagent bij de politie: ‘Diensten met oud en nieuw zijn extra speciaal’

Kim (37), samen met Jason (33) en moeder van een dochter, is jeugdagent bij politie-eenheid Amsterdam, basisteam Aalsmeer-Uithoorn. “Agressiviteit richting hulpverleners met oud en nieuw wordt ieder jaar erger. Daar worden mijn collega’s en ik heel moe van, maar ons saamhorigheidsgevoel wordt alleen maar groter.”
Weekend Alberto Stegeman

Alberto Stegeman bang voor oude mannen confronteren door trauma

In Radio BOOS spreken Alberto Stegeman en Kees van der Spek samen met Tim Hofman open over hun werk en de risico’s die daarbij komen kijken.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien