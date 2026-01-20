Deze Winter vol Liefde-deelnemers zijn nu al getrouwd!

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een onverwachte wending rond Pearl Brunings en Robin Koman: volgens juicekanaal Reality FBI zouden de twee nú al getrouwd zijn.

Reality FBI dook vandaag in het nieuwe seizoen van Winter vol Liefde, waarin Pearl als gast bij Robin opduikt. Eerder ging het gerucht dat ze door RTL zou zijn ingezet omdat haar acteercarrière niet werd genoemd, wat RTL ontkent. Kort na een eerste update hierover, volgt het kanaal met een opvallende claim over hun relatiestatus.

Juicekanaal slaat alarm

Reality FBI deelt dit nieuws op Instagram: ‘Van bronnen vernomen dat Robin inmiddels getrouwd is met Pearl!’ Het kanaal verwijst niet alleen naar tipgevers, maar ook naar eigen speurwerk in een openbaar register op Ratsit.se, waar zij dezelfde conclusie denken te zien.

Adreswijziging valt op

Op Ratsit.se is daarnaast vermeld dat op 28 november 2025 het adres van Pearl is gewijzigd naar Färda 306 in Unnaryd. Dat is hetzelfde adres dat bij Robin staat, volgens die site sinds mei 2025. De website omschrijft zichzelf als: ‘Ratsit is een internetbedrijf dat op een efficiënte en innovatieve manier zakelijke en kredietinformatie verstrekt. Ratsit maakt de informatie beschikbaar voor iedereen, ongeacht of deze gebruikt kan worden in het werk of privéleven.’

