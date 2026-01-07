Kijkers vallen massaal over onverwachte komst vriendin Simone in Winter vol Liefde

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een onverwachte bezoeker zorgt voor opschudding in Winter vol Liefde. Nadat Robin zijn eerste gast Jolijn heeft ontvangen, stapt vriendin Simone binnen. Het moment mondt uit in ongemakkelijkheid en felle reacties online.

Simone reed anderhalf uur om te komen kijken en hielp Robin eerder in ‘Winter vol Liefde’ met het selecteren van zijn dates. Voor Jolijn komt het bezoek totaal onverwacht; zij weet niet wie Simone is en krijgt aanvankelijk geen erkenning. Pas wanneer Robin de twee aan elkaar voorstelt, breekt het ijs voorzichtig.

Moment in Winter vol Liefde

Simone legt later uit dat zij Robin kent via Facebook, waar hij een oproep deed. Het gesprek valt opnieuw stil, en de spanning blijft hangen. Desgevraagd vertelt Simone dat zij inmiddels de liefde heeft gevonden, maar dat haalt de lading van het moment niet weg.

Simone komt even checken of Robin haar nog steeds het leukste “ding” vindt, en of ze kan winnen van Jolijn. En dat is puur voor de bevestiging van haar kwetsbare zelfbeeld (onder een masker van zogenaamde spontaniteit), want Robin zal nooit een kans maken. #wintervolliefde — Kaatje (@Kaatjetsjilp) January 6, 2026

Verbaasde reacties

Kijkers van Winter vol Liefde reageren scherp op het voorval en vooral op het feit dat Simone Jolijn eerst niet lijkt te zien: ‘Maar deed zij nou alsof ze haar niet zag?’ Ook klinkt er frustratie over de timing van het bezoek: ‘Waarom was ze er? 1,5 uur rijden dus was afgesproken! Waarom als je een date hebt nodig je toch je ex niet uit!’ Een enkeling wijt de stroeve sfeer aan camera’s in huis of meerdere takes, terwijl anderen juist waardering uitspreken voor Robin, die met zijn voorstelrondje de stilte doorbreekt.

