Mike en Monique Hansler in Winter Vol Liefde

Monique Hansler met stevige onthulling: Denise werkte niet bij ons – Talpa betaalde

07/01/2026

In de ochtendshow van Radio 10 kwam Monique Hansler terug op de ophef die sinds de uitzending is ontstaan. Gordon, die haar een dag eerder een pleuriswijf noemde, belde samen met Froukje de Both met haar in. Monique legde uit hoe zij de situatie ziet en waar volgens haar het beeld is scheefgetrokken.

In het gesprek werd benadrukt dat Gordon en Monique Hansler allebei veel haat over zich heen hebben gekregen. Ook beschreef ze hoe ze omgaat met kritiek en reflecteerde ze op haar eigen optreden. Verder zette ze uiteen dat Denise niet bij hen werkte en dat de betaling vanuit Talpa kwam.

Hansler toch geen pleuriswijf

Monique sloeg een verzoenende toon aan richting Gordon, die toegeeft haar eerder nog uit te hebben gescholden. Ze zei: ‘Jij bent hetzelfde als ik ben’ en: ‘Ik denk dat wij wel op één lijn zitten.’ Wrok koesterde ze dus niet. Aan het eind van het gesprek vindt Gordon haar zelfs eerder een ’topwijf’ en lijkt zijn mening bijgesteld.

Omgaan met ophef en eigen reflectie

Over de publieke storm was ze kort maar duidelijk: ‘Het is natuurlijk heel heftig. Ik heb wat dat betreft een ijzeren rug. Het glijdt er ook weer vanaf bij mij.’ Bij het terugkijken herkende ze zichzelf als flapuit en erkende ze dat sommige dingen anders hadden gekund. Volgens haar is het beeld mede het resultaat van plak-en-knipwerk.

Werkrelatie en betaling

Monique benadrukte dat ze een goede band had met Denise, maar dat er ook zaken zijn gebeurd die volgens haar niet kunnen. Ze stelde bovendien dat Denise niet bij hen in dienst was, afgezien van een paar uurtjes tijdens opnames. Betaald werd ze niet voor die uurtjes, maar wel door Talpa, aldus Monique.

