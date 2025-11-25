Denise van der Laan Winter Vol Liefde ANP

Denise uit Winter Vol Liefde heeft liefdesverdriet

Tekst: Sabine Krouwels

25/11/2025

De start van de relatie van Mike en Denise uit Winter Vol Liefde was turbulent, maar de twee leken dolgelukkig met elkaar. Hoewel er de laatste tijd wel geruchten de ronde deden dat hun liefdesbubbel uiteen was gespat. Wat is daarvan waar? “Mocht niets zeggen vanwege de serie,” deelt Denise deze week in Weekend.

Afgelopen februari mochten Mike en Denise uit Winter Vol Liefde na een jaar geheimhouding eindelijk vertellen dat ze een relatie hadden. Sindsdien is er veel media-aandacht voor het stel geweest en er volgde zelfs een nieuwe realityserie, De Hanslers: Van De Piste Naar De Playa die sinds deze week op televisie te zien is. Maar of Mike en Denise nog zo gelukkig zijn?

Emoties

“Vanwege de serie mocht ik niks zeggen. Maar ik heb liefdesverdriet,” bekent Denise deze week in Weekend. “Ik zit nog steeds met veel emoties in m’n lichaam, maar verder kan ik er niets over loslaten. Iedereen moet maar kijken naar de serie en dan kun je zien hoe het is gegaan tussen ons.”

Zonde

Denise wil nog niet te veel loslaten, maar geeft wel aan dat ze het erg lastig heeft. “Maar ik ga niet bij de pakken neerzitten, dat is zonde. Je moet erop uitgaan en leuke dingen doen. Daar draait het leven om.”

Foto: ANP

