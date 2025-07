Antine van Winter uit Vol Liefde doet boekje open over Mike: ‘seks gehad’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Antine van Winter laat in de serie Bij Andy In De Auto! van Andy van der Meijde meer los over haar tijd in het programma Vol Liefde en haar contact met Mike. Samen met mede-deelneemster Amber bespreekt ze hoe het er écht aan toe ging, zowel voor als achter de schermen.

De twee vrouwen vertellen dat ze hun eerste indruk van Mike vooral moesten baseren op de korte introductievideo. Daarin kwam Mike over als iemand die van reizen houdt, maar dat beeld bleek volgens hen niet te kloppen. Ook wisten ze niet dat Mike nog bij zijn ouders woonde. ‘Dat is natuurlijk heel slim van RTL om dat even achterwege te houden.’

Seks in het hotel

Antine zegt dat ze wél geprobeerd heeft Mike beter te leren kennen. Op de vraag van Andy of ze seks hebben gehad, antwoordt ze bevestigend. Het gebeurde aan het einde van haar verblijf, in het hotel. Na de opnames zochten ze elkaar nog een paar keer op. Of ze vlinders had? ‘Eerst wel,’ zegt Antine. Vooral tijdens de opnames voelde ze iets: ze zat in een bubbel, had maanden naar het avontuur uitgekeken en had al een beeld gevormd van Mike. De sfeer op locatie en de leuke dingen die ze daar deden, speelden mee. Daar had ze een zwak voor, vertelt ze.

Bril ineens toch terug

Andy vraagt ook of Antine haar bril ooit nog heeft teruggekregen. Dat blijkt het geval, al kwam dat onverwacht. Amber merkt op dat Monique, de moeder van Mike, altijd ontkende de bril te hebben… tot deze ineens terug was. Andy suggereert dat Monique dit misschien deed om te pesten, een theorie waar de vrouwen zich in kunnen vinden. Hij stelt zelfs dat Monique Antine haat. Sinds Amber met Antine omgaat, zou Monique ook wrok naar haar koesteren.

Conflict met de moeder

De spanningen tussen Antine en Monique lijken voort te komen uit Antines uitgesproken mening. Ze geeft toe dat ze tegen Mike heeft gezegd geen relatie te kunnen hebben met iemand die geen eigen keuzes durft te maken. Toen Mike moest kiezen tussen zijn moeder en Antine, liet zij duidelijk merken hoe ze daarover dacht. Dat lijkt niet in goede aarde te zijn gevallen.

FOTO: ANP