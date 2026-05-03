Column: ‘Kleren maken de man/vrouw’

Tekst: Rick Evers

Deze column was eerder te lezen in Weekend editie 18.

Uiterlijk is voor koningin Máxima niet belangrijk. Althans, zo doet ze het voorkomen. Toen mijn collega Thijs tijdens het staatsbezoek aan Tsjechië opmerkte dat ze met haar twee outfits op de eerste dag meteen twee kleuren uit de Tsjechische vlag afvinkte, leek dat bijna wel een boodschap. En dus besloot hij de vraag te stellen aan de koningin, na afloop van het bezoek: hoe komt ze tot zo’n keuze?

’Ik kijk de kast in… En dan nemen we een besluit. Het meest belangrijke is de inhoud van een bezoek. Dat is ons primaire doel’, zei koningin Máxima. Maar natuurlijk is dat wat bagatelliserend. Want zo eenvoudig is dat niet. Natuurlijk heeft ze bij Trump niet voor niets gekozen voor de kleur oranje. En natuurlijk kiest Willem-Alexander niet voor niets voor een blauw-gele das bij zijn ontmoetingen met Zelensky.

Diplomatiek kleden, ’flag dressing’, is een bekend fenomeen. Feit is dat uiterlijk ertoe doet, ook voor koningin Máxima. In de online commentaren wordt het zeer gewaardeerd dat ze de laatste tijd veel meer moeite lijkt te steken in haar kapsel. Waar ze bij werkbezoeken voorheen altijd voor gemak ging, kwam ze de afgelopen maanden vaak lekker geföhnd voor de dag. Het was een groot contrast. Voor de grotere momenten heeft ze altijd iemand die het haar en visagie doet, terwijl ze voor de gewone momenten zelf aan de slag gaat. En zo is het verschil dan ook groot tussen het bezoek mét koning Willem-Alexander aan de Verenigde Staten en zónder, als ze de dagen erna voor de VN op pad is in Washington en zichtbaar zelf de visagie heeft gedaan.

Dat is misschien ook wel de charme. Het schijnt dat, áls een visagist wordt ingeschakeld, de opdracht is: doe het alsof het lijkt alsof ze het zelf zou hebben kúnnen gedaan. Het ziet er dan wel des Máxima’s uit: zuidelijk, temperamentvol, charmant, als ze voor een avondlook gaat, maar niet alsof ze drie uur bij Nikkie Tutorials in de stoel heeft gezeten.

Oogverblindend was haar look voor het diplomatendiner op het Paleis op de Dam, enkele dagen voor Koningsdag. Het haar prachtig opgestoken, de pauwenstaartparure uit de kluis gehaald en de karakteristieke smokey eyes die haar bruine ogen zo goed accentueren. Maar het meest bijzondere is misschien toch de galajapon. Een exemplaar van Natan dat ze voor het eerst droeg op een gala op Paleis Het Loo. Het was voor de veertigste verjaardag van haar man dat ze de jurk voor het eerst droeg. In 2007! Je kunt me veel wijsmaken, maar niet dat uiterlijk er niet toe doet. Als zo’n jurk van bijna twintig jaar oud nog altijd past, zou dat voor mij reden zijn om het te vieren. Ik heb het al moeilijk genoeg met mijn broek van vóór de trip naar Amerika van begin van de maand…

