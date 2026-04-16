Volledige animatiefilm Avatar: Aang, The Last Airbender gelekt: ‘Het breekt mijn hart’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De nieuwe animatiefilm Avatar: Aang, The Last Airbender is ruim een half jaar voor de officiële release volledig uitgelekt op sociale media.

De film van 98 minuten verscheen afgelopen weekend zonder reclames of watermerken en in hoge hd-kwaliteit online via X. Alleen al daar werd de video met Avatar: Aang, The Last Airbender miljoenen keren bekeken, terwijl studio’s Paramount en Nickelodeon inkomsten mislopen. De makers reageren verslagen en spreken van een pijnlijke klap voor een project waar jarenlang aan is gewerkt.

Lees ook: Jon Landau, producent Titanic en Avatar, overleden

Lek op grote schaal

Dat een film al voor de release illegaal circuleert, is niet nieuw, maar volgens de betrokkenen is het uitzonderlijk dat een titel zo vroeg en in bioscoopkwaliteit online verschijnt. De persoon achter de diefstal zegt de beelden ‘per ongeluk’ via een e-mail van Nickelodeon te hebben ontvangen. Dankzij de X Premium-functie kon de complete film in één keer worden gedeeld. Paramount en Nickelodeon proberen het lek met auteursrechtenclaims in te dammen, zoals ook te zien is op X, maar ook op Facebook en TikTok blijft de film opduiken.

Makers reageren aangeslagen

Onder medewerkers van de film overheerst ongeloof en verdriet. Ontwerper Andres Merino noemt de situatie op X ‘vreselijk voor ons, in een industrie die het al zo zwaar heeft’. Volgens Andres heeft hij ‘echt mijn ziel en zaligheid in deze film gestopt’ en lag ‘de artistieke lat enorm hoog’. Animator Julia Schoel schrijft dat het pijnlijk is om te zien hoe beelden ‘op X uitdelen als snoepgoed’, nadat er jarenlang is gewerkt met het idee dat de film in de bioscoop gevierd zou worden.

Woede over streamingkeuze

Rond de film speelde al langer onvrede, omdat producent Paramount de geplande bioscooprelease heeft geschrapt. In plaats daarvan verschijnt de titel exclusief op Paramount+, iets wat veel fans en ook sommige betrokken makers slecht hebben ontvangen. Die frustratie, samen met kritiek op een deels vernieuwde stemmencast, wordt nu door sommige kijkers gebruikt om het lek goed te praten. Schoel verwerpt dat nadrukkelijk en stelt: ‘Ik begrijp volkomen dat mensen niet willen betalen voor Paramount+, maar de film illegaal downloaden ná de release was tenminste beter geweest dan dit.’

Hi all, I worked on this film on a leadership capacity. I understand that we all have opinions about what happened and what you decide to do is your personal choice. But it breaks my heart to see the way some fans are treating the hard-working artists who dedicated years of- () https://t.co/wc5u3aBUZA — Tessa Bright (@teebeedraws) April 15, 2026

Onzekerheid over release

Voor de artiesten is de schade niet alleen financieel, maar ook persoonlijk en professioneel. Schoel waarschuwt dat een lek voor de release ‘de hele inspanning op het meest kwetsbare moment’ ondermijnt, zonder marketingopbouw of premières. Ook animatieregisseur Tessa Bright spreekt haar verdriet uit: ‘Het breekt mijn hart om te zien hoe sommige fans omgaan met de hardwerkende artiesten die jaren van hun leven hebben gewijd om met deze film het best mogelijke werk af te leveren.’ De film, die zich jaren na de originele serie afspeelt, staat gepland voor oktober, maar het is nog onduidelijk of de studio’s door het lek besluiten die release naar voren te halen.

Bron: Veronica Superguide