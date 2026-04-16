S10 deelt emotionele boodschap over overleden tweelingbroer Emiel: ‘Ik heb levenslang gekregen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Stien den Hollander, beter bekend als S10, heeft op Instagram een persoonlijke boodschap gedeeld over haar overleden tweelingbroer Emiel. Bij een foto van haar hand op de zijne in het ziekenhuis staat een indringende tekst over zijn dood, haar verdriet en de strafzaak die nog loopt.

Emiel raakte in april zwaargewond toen hij van een balkon op de vierde verdieping sprong, nadat hij volgens het Openbaar Ministerie werd vastgehouden in een flat. Na ruim twee maanden in coma te hebben gelegen, overleed hij op 19 juni op 24-jarige leeftijd. S10 heeft niet veel gesproken over het overlijden. Wel zei ze eerder: ‘Ik ga vandaag niet veel praten, want ik ben heel verdrietig.’

Rouw en gemis

Bij haar bericht op Instagram schrijft Stien: ‘1 jaar geleden, lieve Emiel. 64 dagen heeft mijn lieve broer op de intensive care gevochten waar van de eerste dag alleen omdat ze niet wisten wie hij was… Hij was half leeuw, half mens. Ik heb hem niet meer kunnen spreken. De vermeende verdachten mogen in vrijheid de zaak afwachten en zijn afgelopen dinsdag vrijgekomen. Ik heb levenslang gekregen: een leven lang verdriet, angst en woede. Weer iets onbegrijpelijks wat ik zal moeten accepteren… Net nadat ik heel langzaam een weg begon te vinden.’

Zware nasleep

In haar boodschap laat Stien weten dat het verlies nog iedere dag voelbaar is. Ook schrijft ze over het contrast tussen haar leven op het podium en het verdriet dat ze met zich meedraagt.

Tekst gaat verder onder post.

Dubbel gevoel

Daarover zegt Stien: ‘Het voelt allemaal heel dubbel om op het podium te staan en dingen te posten met een lach. Er zijn ook veel tranen. Shows spelen, er een outfit voor bedenken, de band en mijn geliefden slepen me er doorheen. Soms is het ook lekker om even een toneelstuk op te voeren, maar de realiteit klopt altijd weer aan. Ik ga niet opgeven. Ik houd moed en zal nog even dapper zijn.’