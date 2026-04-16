Freek Vonk gebeten door krokodil tijdens opnames in Australië

Tekst: Denise Delgado

Freek Vonk heeft tijdens opnames in Australië een beet van een zoutwaterkrokodil opgelopen. De bioloog deelt op Instagram beelden van zijn verwonde arm, maar lijkt zich er nauwelijks druk om te maken.

‘Klein liefdesbeestje’

In de video vertelt Freek dat hij tijdens het filmen voor een nieuw seizoen van Freeks Wilde Wereld door een zeekrokodil is gebeten. Zelf noemt hij het met gevoel voor humor een ‘klein liefdesbeetje’. Ook over het bloed aan zijn arm blijft hij opvallend luchtig. “Nou jongens, risico van het vak.”

Volgens Freek heeft de krokodil hem met twee tanden geraakt. “Wie had gedacht dat zeekrokodillen zo lief en zo schattig konden bijten?” Veel pijn heeft hij daar naar eigen zeggen niet aan overgehouden. Wel laat hij duidelijk zien dat het dier hem flink te pakken heeft gehad.



Bij zijn bericht benadrukt Freek dat de interactie met de krokodillen niet zomaar plaatsvond. Hij schrijft dat voor alle vangsten en ontmoetingen de juiste vergunningen zijn verleend.

De bioloog is op dit moment in het Noordelijk Territorium van Australië voor de opnames van zijn kinderprogramma. Volgens Freek kunnen kijkers zich opmaken voor spectaculaire beelden. Het nieuwe seizoen is naar verwachting pas later dit jaar te zien.

