Freek Vonk Gebeten Door Krokodil

© Instagram: @freekvonk

Freek Vonk gebeten door krokodil tijdens opnames in Australië

Tekst: Denise Delgado

16/04/2026

Freek Vonk heeft tijdens opnames in Australië een beet van een zoutwaterkrokodil opgelopen. De bioloog deelt op Instagram beelden van zijn verwonde arm, maar lijkt zich er nauwelijks druk om te maken.

‘Klein liefdesbeestje’

In de video vertelt Freek dat hij tijdens het filmen voor een nieuw seizoen van Freeks Wilde Wereld door een zeekrokodil is gebeten. Zelf noemt hij het met gevoel voor humor een ‘klein liefdesbeetje’. Ook over het bloed aan zijn arm blijft hij opvallend luchtig. “Nou jongens, risico van het vak.”

Volgens Freek heeft de krokodil hem met twee tanden geraakt. “Wie had gedacht dat zeekrokodillen zo lief en zo schattig konden bijten?” Veel pijn heeft hij daar naar eigen zeggen niet aan overgehouden. Wel laat hij duidelijk zien dat het dier hem flink te pakken heeft gehad.

Lees ook: Freek Vonk krijgt wassen beeld in Madame Tussauds: ‘OMG!!’

Bij zijn bericht benadrukt Freek dat de interactie met de krokodillen niet zomaar plaatsvond. Hij schrijft dat voor alle vangsten en ontmoetingen de juiste vergunningen zijn verleend.

De bioloog is op dit moment in het Noordelijk Territorium van Australië voor de opnames van zijn kinderprogramma. Volgens Freek kunnen kijkers zich opmaken voor spectaculaire beelden. Het nieuwe seizoen is naar verwachting pas later dit jaar te zien.

Bekijk ook:

LEES OOK

S10 deelt emotionele boodschap over overleden tweelingbroer Emiel: ‘Ik heb levenslang gekregen’
Volledige animatiefilm Avatar: Aang, The Last Airbender gelekt: ‘Het breekt mijn hart’
Victoria Beckham terughoudend op vragen over zoon Brooklyn
Angela de Jong laat niets heel van Marco Borsato

Uit andere media

Weekend Us Entertainment Film Lola

Victoria Beckham terughoudend op vragen over zoon Brooklyn
Party De Rechtbank In Utrecht Doet Uitspraak In De Zaak Tegen Marco Borsato.

Angela de Jong haalt uit naar Marco Borsato
Sante Bloesem2100x1440

Zó maak je je huid en haar klaar voor de lente
Vriendin Meisje in bloemenveld, tulpen

4x de leukste bloemenvelden in Nederland voor de mooiste foto’s
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

