Prinses Amalia begonnen aan werkbezoek in Amsterdam

Prinses Amalia Brengt Tweedaags Bezoek Aan Amsterdam

Tekst: Denise Delgado

16/04/2026

Prinses Amalia is aangekomen in Amsterdam voor een tweedaags werkbezoek. De prinses begon haar programma met een brunch in de woning van burgemeester Femke Halsema.

Maatschappelijke en culturele initiatieven

Tijdens het bezoek maakt Amalia uitgebreider kennis met de stad en haar inwoners. Zo spreekt ze met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren en krijgt ze een inkijkje in diverse maatschappelijke en culturele initiatieven in Amsterdam.

Het is gebruikelijk dat de prinses tijdens dit soort bezoeken ook lokale bestuurders en organisaties ontmoet. Het werkbezoek duurt in totaal twee dagen.

Begin april startte Amalia bovendien als militair werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht. Bekijk de video hieronder:

