Zien: Nieuwe stap voor prinses Amalia binnen Defensie

Tekst: Denise Delgado

Prinses Amalia is begonnen als militair werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht. Haar nieuwe functie maakt deel uit van het Defensity College-programma, waar ze afgelopen najaar al mee van start ging.

Voor de prinses betekent dat opnieuw een andere plek binnen Defensie. Eerder was ze als werkstudent actief bij de Bestuurstaf van Defensie, nadat ze haar Algemene Militaire Opleiding had afgerond.

Commandant Koninklijke Luchtmacht luitenant-generaal André Steur, plaatsvervangend commandant generaal-majoor Robert Adang en commandant Groep Luchtmacht Reserve kolonel Martine Verhulst verwelkomen de Prinses van Oranje op haar nieuwe werkplek.

Gesprek met kolonel Martine Verhulst en personeel Groep Luchtmacht Reserve.

Studie rechten en opleiding militair reservist

Sinds september combineert Amalia haar studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam met haar traject bij Defensity College. Binnen dat programma wordt ze opgeleid tot militair reservist. Daardoor kan ze naast haar studie ook worden ingezet voor Defensie en meedoen aan oefeningen.

Met Defensity College wil Defensie de band tussen de krijgsmacht en de samenleving versterken en beter zichtbaar maken. Volgens royaltydeskundige Annemarie de Kunder lijkt Amalia daar ook invloed op te hebben. Zij stelt dat het aantal aanmeldingen voor het programma afgelopen zomer flink is toegenomen, van ongeveer honderd naar zo’n tweehonderd inschrijvingen.

