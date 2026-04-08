Zien: Nieuwe stap voor prinses Amalia binnen Defensie
08/04/2026
Prinses Amalia is begonnen als militair werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht. Haar nieuwe functie maakt deel uit van het Defensity College-programma, waar ze afgelopen najaar al mee van start ging.
Voor de prinses betekent dat opnieuw een andere plek binnen Defensie. Eerder was ze als werkstudent actief bij de Bestuurstaf van Defensie, nadat ze haar Algemene Militaire Opleiding had afgerond.
De tekst gaat verder onder de foto's.
Lees ook: Amalia combineert rechtenstudie met bijbaan bij Defensie
Studie rechten en opleiding militair reservist
Sinds september combineert Amalia haar studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam met haar traject bij Defensity College. Binnen dat programma wordt ze opgeleid tot militair reservist. Daardoor kan ze naast haar studie ook worden ingezet voor Defensie en meedoen aan oefeningen.
Met Defensity College wil Defensie de band tussen de krijgsmacht en de samenleving versterken en beter zichtbaar maken. Volgens royaltydeskundige Annemarie de Kunder lijkt Amalia daar ook invloed op te hebben. Zij stelt dat het aantal aanmeldingen voor het programma afgelopen zomer flink is toegenomen, van ongeveer honderd naar zo’n tweehonderd inschrijvingen.
Bekijk ook:
LEES OOK
Uit andere media