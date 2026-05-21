Oeps! Koning Charles heeft niet door dat hij wordt ondergepoept door een zeemeeuw

Tekst: Ruth Smeets

Koning Charles had tijdens zijn bezoek aan Noord-Ierland een ongemakkelijk moment. Terwijl hij in Newcastle de aanwezige mensen begroette, belandde er vogelpoep op zijn pak.

De Britse koning was samen met koningin Camilla in Noord-Ierland voor een driedaags bezoek. Bij de Community Cinema in Newcastle kwamen ze naar buiten om het publiek te ontmoeten. De ontvangst was hartelijk, maar een zeemeeuw zorgde toch voor een opvallende onderbreking.

Zeemeeuw treft Charles

Tijdens het begroeten van de menigte deed een zeemeeuw zijn behoefte op de achterkant van het jasje van koning Charles. Op beelden lijkt de koning dat zelf in eerste instantie niet door te hebben. Ook de aanwezige bodyguards grijpen niet in: zij lijken het moment niet op te merken, of kiezen ervoor niets te zeggen. Intussen ging Charles gewoon verder met het schudden van handen en het maken van praatjes met mensen langs de kant. De witte veeg op zijn jasje bleef daarbij duidelijk zichtbaar.

Koning lacht situatie weg

Pas toen iemand hem op zijn bevuilde kostuum wees, reageerde koning Charles op het ongelukje. Hij kon er gelukkig om lachen en maakte meteen een grap. ‘Het kwam tenminste niet op mijn hoofd terecht’, zei hij. Een aanbod om zijn vest te laten vervangen sloeg de koning af. In plaats daarvan zette koning Charles zijn ronde langs het publiek onverstoorbaar voort.

Camilla bezoekt pub

Koning Charles en koningin Camilla brengen een driedaags bezoek aan Noord-Ierland. Koningin Camilla ging woensdag ook alleen op pad en bracht onder meer een bezoek aan een lokale pub in Hillsborough. Voor koning Charles kreeg het bezoek aan Newcastle door de meeuwenpoep een onverwacht komisch randje.