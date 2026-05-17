Zo viert koningin Máxima haar 55e verjaardag

Tekst: Lisa Manche

Het is feest in Paleis Huis ten Bosch, want koningin Máxima viert vandaag haar 55e verjaardag. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat ze haar verjaardag zondag in ‘huiselijke kring’ viert.

Veel felicitaties

Het officiële account van het Koninklijk Huis heeft op Instagram een bericht gepost om de verjaardag van Máxima aan te kondigen. De koningin kan rekenen op een hoop felicitaties van over de hele wereld.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Privé

Verjaardagen van leden van de koninklijke familie worden over het algemeen als privé beschouwd. Voor Máxima is haar publieke agenda op zondag leeg gehouden. Dinsdag staat er een streekbezoek aan Midden-Limburg gepland.

Máxima’s jeugd

Máxima werd 55 jaar geleden in Argentinië geboren als oudste dochter van Jorge Zorreguieta en María del Carmen Cerrutti. Ze heeft op dat moment al drie halfzussen: Angeles, María en Dolores. Later volgen nog twee jongere broers, Juan en Martin, en een zusje Inés.

Tekst gaat verder onder de foto‘s.

Koningin Maxima als peuter ©RVD

Maxima Zorreguieta 1994 ©RVD

Ontmoeting met Willem-Alexander

Nadat Máxima als econome is afgestudeerd aan de universiteit van Argentinië, gaat ze aan het werk als bankier in New York. En in 1999 ontmoet ze Willem-Alexander in Sevilla. Tijdens haar relatie met de prins blijft ze nog een tijdje in New York wonen, maar ze brengt ook veel tijd door in Den Haag.

Lees ook: Dit vindt Nederland van koningin Máxima

25 jaar getrouwd

25 jaar geleden verloofden Willem-Alexander en Máxima zich, waarna het stel elkaar het jawoord gaf in 2002. Volgend jaar zal hun huwelijksjubileum groots gevierd worden in het Gelredome op 30 januari 2027.

De Bruiloft van Willem-Alexander en Máxima. Beeld: Getty Images

BRON: ANP, BLAUW BLOED