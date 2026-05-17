Uitzending Carrie op vrijdag offline gehaald door verleden gast

Tekst: Lisa Manche

De laatste aflevering van ‘Carrie op Vrijdag’ is offline gehaald. In een statement laat het programma weten dat de redactie pas na de uitzending achter het verleden van een gast kwam.

Peter van den Heuvel

In de aflevering van Carrie op Vrijdag was Peter van den Heuvel te gast. Hij vertelde hoe hij anders is gaan kijken naar asielzoekers. Vroeger had hij veel kritiek op de komst van AZC’s en asielzoekers, maar nu geeft hij als vrijwilliger voetbaltrainingen aan jonge vluchtelingen.

Omkoping

Na de uitzending kreeg de redactie nieuwe informatie over Van den Heuvel. In een statement op Instagram deelt het programma: ‘Een dag later bereikten ons berichten dat Van den Heuvel betrokken is geweest bij omkoping; het hoger beroep daarvan loopt nog. En dat hij zich als puber schuldig heeft gemaakt aan misbruik.’ De redactie was hiervan niet op de hoogte en laat weten dat ze hem anders niet hadden uitgenodigd.

Lees ook: Tv-carrière Carrie ten Napel aan zijden draadje: ‘Flink gestreden’

Aflevering offline gehaald

Inmiddels heeft het programma contact gehad met Peter. ‘Hij erkent zijn fouten uit het verleden en geeft toe dat hij de redactie van Carrie op vrijdag op de hoogte had moeten brengen hierover.’ De redactie heeft de aflevering en het fragment op social media verwijderd.

De tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

‘Feitelijk onjuist’

Stitching Share & Shine, waar Peter de oprichter van is, heeft ook gereageerd. Zij laten weten dat de omkopingszaak nog in hoger beroep loopt en dat de online verhalen over een veroordeling voor misbruik ‘feitelijk onjuist’ zijn. Het zou gaan om een situatie uit Peters jeugd, waarvoor hij niet veroordeeld is.

De samenwerking tussen Peter en het COA is inmiddels ook opgeschort in afwachting van het onderzoek.