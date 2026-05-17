Jan Versteegh beleeft gênante nacht: ‘In mijn onderbroek op straat’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jan Versteegh heeft in zijn column voor LINDA. een nogal ongemakkelijke nachtelijke situatie gedeeld. Wat begon met gemiauw van kat Rob, eindigde voor Jan in zijn onderbroek op straat.

Rob is de kat van zijn vrouw, vertelt Jan Versteegh.’ De kat komt uit het asiel, waar hij gedragsproblemen vetoonde, en bleek thuis uiteindelijk ‘het liefste dier ooit’.

Lees ook: Jan Versteegh en gezin vluchten voor bosbranden in Portugal

Kattenluikje blijft een raadsel

Toch is er één probleem: Rob snapt het kattenluikje niet. ‘Het enige wat hij niet kan, is begrijpen hoe een kattenluikje werkt. We hebben het op alle manieren geprobeerd, zonder resultaat.’ Daarom moet het dier steeds handmatig naar binnen of buiten worden gelaten. Dat gaat volgens Jan eigenlijk altijd goed. ‘Bijna altijd.’

Tekst gaat verder onder video.

Nachtelijk gejammer

Midden in de nacht wordt Jan wakker van een klagerig geluid. Het blijkt Rob te zijn, die ergens rond het huis flink van zich laat horen. Jan doet eerst de tuindeur open, maar daar staat de kat niet. Bij de voordeur heeft hij wel beet: ‘Die open ik, en ja hoor, daar staat meneer.’ Alleen heeft Rob niet door dat de deur inmiddels voor hem openstaat.

In onderbroek op straat

Omdat Jan niet wil blijven wachten, besluit hij Rob zelf te pakken. Dat blijkt geen handige zet. ‘Zodra ik Rob optil om hem mee naar binnen te nemen, valt achter mij de deur in het slot. Daar sta ik dan, midden in de nacht, in mijn onderbroek op straat.’ Gelukkig vindt Jan in het schuurtje oude tuinkleren, maar net als hij die aantrekt, gaat de voordeur alsnog open. Zijn vrouw is wakker geworden van Rob, die opnieuw begon te krijsen. ‘Hij wordt in de armen gesloten als een soldaat die terugkomt van het front.’