Sylvie Meis deelt hoe ze topfit blijft richting de vijftig: ‘Leeftijd is écht maar een getal’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sylvie Meis besteedt veel aandacht aan haar gezondheid en lichaam. In gesprek met LINDA. legt ze uit dat fit blijven voor haar een bewuste keuze is.

De presentatrice groeide niet op met sport als vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven. Inmiddels heeft Sylvie Meis daarin haar eigen routine gevonden.

Bewuste keuze

Voor Sylvie is haar fitte levensstijl iets waar ze al jaren bewust mee bezig is. ‘Dat is een beslissing die ik jaren geleden voor mezelf heb genomen. Ik had geen opvoeding waarin sporten werd gestimuleerd; de generatie van mijn ouders was daar helemaal niet mee bezig. Inmiddels heb ik daar mijn eigen weg in gevonden. Ik probeer zo lang mogelijk fit en gezond te blijven, want leeftijd is écht maar een getal. Met de juiste voeding en genoeg beweging kun je er heel lang jong uit blijven zien. Dat besef ik op 48-jarige leeftijd. Ik heb nu een fitter lijf dan toen ik twintig was.’

Open over ingrepen

Ook over cosmetische behandelingen doet Sylvie niet geheimzinnig. Ze benadrukt dat ze daar eerlijk over is, maar vindt het beeld dat álles aan haar lichaam veranderd zou zijn niet kloppen. ‘Natuurlijk heb ik weleens botox gebruikt’, vertelt ze. ‘En iets aan mijn gezicht laten doen. Daar ben ik altijd open over geweest. Maar het klopt echt niet dat ik alles aan mijn lijf heb aangepast, zoals sommige mensen zeggen.’

Dagelijks trainen

Sport is een vast onderdeel van haar dag. Thuis heeft Sylvie een eigen plek ingericht om te trainen, waar ze vrijwel dagelijks gebruik van maakt. ‘Zelf heb ik een kleine gym thuis waar ik elke dag wel even te vinden ben. De ene dag 45 minuten, de andere dag wat langer. Ik heb een tijdje gebokst, maar daar ben ik mee gestopt.’

Spiermassa behouden

Nu de presentatrice richting de vijftig gaat, richt ze zich vooral op krachttraining. Niet om dunner te worden, maar juist om haar lichaam sterk te houden. ‘Hoe ouder je wordt, hoe meer spiermassa je verliest en, in mijn geval, hoe dunner je wordt. Maar dat is niet mijn doel, daarom doe ik veel krachttraining. Ik wil zo lang mogelijk spiermassa behouden, zodat ik er fit en sexy uit blijf zien.’