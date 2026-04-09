Sylvie Meis vindt geluk niet langer in een relatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sylvie Meis staat nog altijd open voor de liefde, maar kijkt daar tegenwoordig anders naar dan vroeger. De presentatrice vertelt in Bunte dat ze zich niet meer afhankelijk voelt van een partner om gelukkig te zijn.

Sinds begin dit jaar gaat Sylvie Meis opnieuw als single door het leven, na het einde van haar relatie met ondernemer Patrick Gruhn. Waar een liefdesbreuk eerder mogelijk zwaarder woog, straalt ze nu vooral rust uit. Ze lijkt zich meer dan ooit bewust van haar eigen kracht en zelfstandigheid.

Andere blik op liefde

Sylvie geeft toe dat ze relaties vroeger op een andere manier benaderde. ‘Vroeger dacht ik vaak dat ik een relatie nodig had’, zegt ze. Inmiddels ervaart ze dat heel anders. Ze voelt niet langer de behoefte om door iemand compleet gemaakt te worden. ‘Nu weet ik: ik ben compleet als persoon en als vrouw, zelfs zonder partner.’

Alleen ruimte voor een sterke man

Dat Sylvie zich prettig voelt zonder relatie, wil niet zeggen dat ze de liefde heeft opgegeven. Wel is ze kritischer geworden in wat ze zoekt in een toekomstige partner. ‘Ik heb niemand nodig om gelukkig te zijn. Dat is een groot verschil’, aldus Sylvie. Omdat haar leven zich grotendeels in de openbaarheid afspeelt, moet een man daar volgens de presentatrice goed mee om kunnen gaan. ‘Mijn leven is openbaar, en dat hoort bij mijn werk. Een man moet daarmee om kunnen gaan, het verdragen en het ook echt willen. Dat vergt kracht.’

Open voor de toekomst

Toch blijft Sylvie geloven in een nieuwe liefde. Ze twijfelt er niet aan dat er ergens iemand rondloopt die bij haar past. Tot die tijd richt ze zich op alles wat ze zelf heeft opgebouwd. Daarmee laat de presentatrice zien dat tevreden zijn met jezelf geen tussenfase hoeft te zijn, maar ook gewoon een bestemming kan worden.

Bron: RTL Nieuws en Bunte via Nouveau