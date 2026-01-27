Sylvie Meis is ‘heel gelukkig’ na breuk met Patrick Gruhn
27/01/2026
Sylvie Meis (47) bevestigt dat haar relatie met de Duitse ondernemer Patrick Gruhn voorbij is. In een gesprek met het Zwitserse ‘Blick’ houdt ze het bij één boodschap: ze is ‘heel gelukkig’.
Begin januari meldde het Duitse dagblad Bild al dat de twee uit elkaar waren. Over de reden wil Sylvie niets kwijt. ‘Mijn antwoord is zoals altijd: ik ben heel gelukkig. Ik laat het bij deze verklaring.’
Geen woord over nieuw lief
Na het nieuws staken geruchten de kop op dat er een nieuwe liefde zou zijn. Sylvie reageert daar niet op. Wel benadrukt ze dat ze zich nog nooit heeft aangemeld op een datingapp. ‘Ik ben heel gelukkig, dat is alles wat ik daarover wil zeggen.’
Eerdere relaties
Sylvie en Patrick waren sinds 2024 samen. Eerder was Sylvie getrouwd met Rafael van der Vaart en later met kunstenaar Niclas Castello.
Onlangs bekende een 42-jarige verdachte schuld in de inbraak bij Sylvie’s woning in Hamburg-Eppendorf (zomer 2023), waarbij luxe tassen en sieraden ter waarde van circa 530.000 euro verdwenen. Hij zegt niet het ‘brein’ te zijn geweest en zwijgt over een mededader. Volgens justitie was het een professioneel uitgevoerde kraak; de man verklaarde onder druk te hebben gehandeld en ontving 15.000 euro voor zijn aandeel. Meer hierover in de video hieronder.
