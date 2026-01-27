Sylvie Meis World Premiere Of The Musical "hercules" In Hamburg

Sylvie Meis is ‘heel gelukkig’ na breuk met Patrick Gruhn

Tekst: Denise Delgado

27/01/2026

Sylvie Meis (47) bevestigt dat haar relatie met de Duitse ondernemer Patrick Gruhn voorbij is. In een gesprek met het Zwitserse ‘Blick’ houdt ze het bij één boodschap: ze is ‘heel gelukkig’.

Begin januari meldde het Duitse dagblad Bild al dat de twee uit elkaar waren. Over de reden wil Sylvie niets kwijt. ‘Mijn antwoord is zoals altijd: ik ben heel gelukkig. Ik laat het bij deze verklaring.’

Geen woord over nieuw lief

Na het nieuws staken geruchten de kop op dat er een nieuwe liefde zou zijn. Sylvie reageert daar niet op. Wel benadrukt ze dat ze zich nog nooit heeft aangemeld op een datingapp. ‘Ik ben heel gelukkig, dat is alles wat ik daarover wil zeggen.’

Lees ook: Sylvie Meis opnieuw gelukkig in de liefde

Eerdere relaties

Sylvie en Patrick waren sinds 2024 samen. Eerder was Sylvie getrouwd met Rafael van der Vaart en later met kunstenaar Niclas Castello.

Lees ook: Verdachte inbraak Sylvie Meis bekent schuld en heeft spijt: ‘Ik vraag om een kans’

Onlangs bekende een 42-jarige verdachte schuld in de inbraak bij Sylvie’s woning in Hamburg-Eppendorf (zomer 2023), waarbij luxe tassen en sieraden ter waarde van circa 530.000 euro verdwenen. Hij zegt niet het ‘brein’ te zijn geweest en zwijgt over een mededader. Volgens justitie was het een professioneel uitgevoerde kraak; de man verklaarde onder druk te hebben gehandeld en ontving 15.000 euro voor zijn aandeel. Meer hierover in de video hieronder.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

AI-versie koning Filip misbruikt door oplichters
Mark Rutte eenzaamheid en het missen van ‘de voordelen van een relatie’
Soldaat van Oranje stopt, nieuws legt website musical direct plat
Koning Willem-Alexander bij 25.000ste wens van Stichting Ambulance Wens

Uit andere media

Party Horoscoop

Horoscoop: Dit staat er in week 5 in de sterren geschreven

Deze horoscoop komt uit Party editie 5.
Vriendin koken

Wat eet je als je écht geen zin hebt om te koken?

Iedereen herkent het weleens: je hebt een lange dag gehad en totaal geen zin om boodschappen te doen of te koken. Je wilt wel iets eten, maar het moet vooral snel en makkelijk zijn. Geen paniek, wij zetten een paar opties op een rij die weinig moeite kosten en toch lekker zijn.
Weekend Royals Visit Nieuwpoort Samana Koning Filip

AI-versie koning Filip misbruikt door oplichters

Zelfs koning Filip is niet veilig voor deepfake: het Belgische OM waarschuwt voor neptelefoontjes, berichten en zelfs videogesprekken waarin oplichters zich voordoen als de koning of als inlichtingenchef Stéphane Dutron. Het doel: slachtoffers geld aftroggelen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise