Verdachte inbraak Sylvie Meis bekent schuld en heeft spijt: ‘Ik vraag om een kans’

Tekst: Denise Delgado

22/01/2026

Terwijl Sylvie Meis in de zomer van 2023 met haar zoon van Ibiza geniet, slaan inbrekers toe in haar woning in Hamburg. De buit: luxe spullen ter waarde van meer dan een half miljoen euro. Inmiddels heeft een verdachte schuld bekend, meldt ‘Hamburger Abendblatt’, maar over zijn mededader blijft hij stil.

Sylvie deelde in die periode vakantiebeelden op Instagram. Een foto met haar zoon plaatste ze met de tekst: ‘Vacation time with my son’ en de hashtag #ibiza. Ook stond er een strandfoto online. 1,3 miljoen volgers zagen de posts, mogelijk ook de daders.

Via een steiger

In Hamburg-Eppendorf klimmen de vermoedelijke inbrekers in juli 2023 via een steiger naar het dak. Door een dakraam komen ze binnen in de kleedkamer. Uit de inloopkast verdwijnen bijna dertig designerhandtassen en sieraden.

De buit in cijfers

Volgens de politie gaat het om een waarde van circa 530.000 euro. Alleen al aan tassen: 22 van Hermès, vier van Chanel en één van Yves Saint Laurent. Een maand na de inbraak verschijnen in de wijk posters met een ladderafbeelding om tips los te krijgen. Dat levert een aanhouding op; een verdachte zit in voorlopige hechtenis.

‘Niet het brein’

Het Openbaar Ministerie spreekt van een ‘professionele operatie’ en zegt dat de verdachte speciaal voor deze klus naar Duitsland kwam. Zijn DNA is op de plek delict gevonden. In de rechtszaal verklaart de 42-jarige oud-tegelzetter en taxichauffeur: hij gaf toe het huis met een ander te zijn binnengegaan, maar zegt niet het ‘brein’ te zijn geweest en dat hij onder druk stond. ‘Ik wil niets goedpraten, maar ik ben ernstig bang voor de gevolgen.’ Voor zijn aandeel zou hij 15.000 euro hebben gekregen.

Excuses aan Sylvie

De man zegt dat ziekte in de familie en het verlies van zijn vader meespeelden. De medicijnen waren duur en hij stond onder druk. ‘Maar dat is geen excuus,’ zei hij. De man wil verantwoordelijkheid nemen voor zijn aandeel. In de rechtbank biedt hij excuses aan Sylvie aan: ‘Ik vraag om een kans voor mezelf en mijn gezin.’ Over de identiteit van zijn handlanger houdt hij de lippen stijf op elkaar.

