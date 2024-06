Sylvie Meis scoort weer presentatieklus in Duitsland

Sylvie Meis heeft een nieuwe presentatieklus te pakken. Ze gaat een Duitse vip-versie van het datingprogramma Love Island presenteren, werd donderdag bekendgemaakt.

Het programma is niet helemaal nieuw voor de 46-jarige Meis. Ze presenteerde de afgelopen jaren al de reguliere Duitse versie van Love Island.

‘Geweldig’

“Ik vind het geweldig om ‘Love Island VIP’ te hosten. Het is mijn vierde jaar op Love Island en het is nog steeds even spannend als op de eerste dag. Ik vind het geweldig dat we dit jaar vips aan de haak slaan”, reageert Meis in een persbericht. “Ik kijk uit naar veel plezier en glamour onder de Griekse zon en spannende flirtpartijen.”