Sylvie Meis pakt stukje vrijheid terug: ‘Ik date discreet’

Sylvie Meis zegt dat ze van de vrijheid die ze heeft opgeofferd voor haar succes en bekendheid “nu iets terugpakt”, als het gaat om haar liefdesleven. De 46-jarige presentatrice vertelt zaterdag in De Telegraaf dat wanneer het om daten gaat, zij dat tegenwoordig zoveel mogelijk “heel discreet” doet.

“Ik ben een mens, dus als ik iemand leuk vind, wil ik daten. Dan pak ik voor mezelf de vrijheid terug om dat gewoon te doen”, aldus Meis die verder ook terugblikt op haar tijd als spelersvrouw van voormalig Oranje-international Rafael van der Vaart. Een periode waar ze, ten gunste van de carrière van Van der Vaart, veel voor heeft moeten laten. “Dat was een heel andere wereld, maar paste ook wel bij mij. Ik geloof dat niets voor niks is. Rafael was twintig toen ik hem ontmoette, ik net 25. Ik deed shows voor MTV en hij was al een established name in Nederland.”

Rollercoaster

Een “rollercoaster” noemt ze die periode in haar leven. “Nadat ik Damián op de wereld had gezet, ging ik er echt voor. Want ik geloof heel erg in living in the moment en kansen grijpen wanneer die zich voordoen. De prioriteit was echter altijd Rafael en zijn carrière.”

Wat betreft het EK, dat deze zomer in haar thuisland gehouden wordt, raadt Meis de “veelzijdigheid” van thuis- en tevens speelstad Hamburg aan. In die stad speelt Oranje op 16 juni de eerste groepswedstrijd tegen Polen. “Hamburg will blow you away qua veelzijdigheid. Mensen spreken van München als tweede stad van Duitsland, maar wat mij betreft mag die stad niet in de schaduw van Hamburg staan.”