Tv-carrière Carrie ten Napel aan zijden draadje: ‘Flink gestreden’

Tekst: Boris van Zonneveld

De NPO moet flink bezuinigen en daardoor vallen er harde klappen binnen de omroep. Maar een klap die niemand en al helemaal niet Carrie ten Napel begrijpt, is degene voor het populaire tv-programma Carrie Op Vrijdag. “We hebben soms bijna een miljoen kijkers, dan voelt het heel tegenstrijdig dat er bezuinigd gaat worden”, deelt de presentatrice deze week in Weekend.

Eind december stond de wereld van Carrie ten Napel even stil. De NPO moest de broekriem aanhalen en voor miljoenen euro’s aan programma’s schrappen. Carrie Op Vrijdag, haar absolute droomproject, zou van de buis verdwijnen. Dankzij een onverwachte meevaller in het coalitieakkoord gloort er een sprankje hoop aan de horizon, maar voor Carrie blijven het zenuwslopende tijden vol onzekerheid. “Het leek voor de feestdagen alsof het definitief was. Nu lijkt er toch weer wat ruimte te komen en wordt er achter de schermen flink gestreden. Dus ik heb goede hoop, maar het is natuurlijk nog wel écht spannend.”

Lees ook: Dit is het gezin van Carrie ten Napel

Petitie

De steun die Carrie momenteel uit het hele land krijgt, ontroert haar diep. “Zeker omdat onlangs iemand die al tien keer bij mij in het publiek heeft gezeten, speciaal een petitie is begonnen. Dat is zo warm, dat voelt als een deken die je over je heen krijgt. Er zijn veel MAX-kijkers die gewoon enorm van ons programma genieten.”

Onbegrip

Dat de NPO juist in dít programma wilde snijden, stuitte dan ook op veel onbegrip. “Als je dan toch elke week bijna 800.000 kijkers scoort, soms zelfs tegen het miljoen aan, en je krijgt zoveel warme reacties… Dan denk je: volgens mij zijn we op de goede weg. En dan voelt het natuurlijk toch heel tegenstrijdig dat er bezuinigd gaat worden.”

