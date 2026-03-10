Broer Martijn Krabbé vindt situatie verschrikkelijk

Tekst: Boris van Zonneveld

Jakob Krabbé, de broer van Martijn Krabbé, kan maar lastig praten over de situatie van zijn geliefde broer. In Weekend weet hij deze week toch wat woorden te vinden om de omstandigheden te adresseren. “Ik zou het niet kunnen, maar hij doet het uitstekend.”

Wanneer Weekend Jakob Krabbé, de broer van presentator Martijn Krabbé, vraagt naar de hartverscheurende situatie rondom zijn broer neemt hij geen blad voor de mond. “Ja, verschrikkelijk”, verzucht hij. “Hij doet het heel goed. Uitstekend. Dat is het gekke. Ik zou het niet kunnen hoor, maar hij wel. Knap. Heel bijzonder.”

Dubbel

Jakob vindt het duidelijk lastig om over Martijn, die onlangs de felbegeerde Voice Over Award in ontvangst mocht nemen, te praten. “Helemaal omdat het zo dubbel is met feestelijke dingen en ellende tegelijk. En ja, het is net het echte leven.”

Anoniem

Net als Martijn werkt ook Jakob als stemacteur en voice-over. “Je hoort mij overal, maar je ziet me niet”, lacht hij. “Miljoenen mensen horen me, maar niemand weet dat ik het ben. Heerlijk, die anonimiteit en toch die creativiteit.”

Foto: Getty Images