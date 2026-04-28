Besef vergankelijkheid zwaar voor Robert ten Brink: ‘Afschuwelijk’

Tekst: Boris van Zonneveld

Robert ten Brink ziet de afgelopen jaren met lede ogen toe hoe zijn televisiegeneratiegenoten worstelen met hun gezondheid en uiteindelijk zelfs overlijden. Het maakt het besef van de vergankelijkheid van het leven zwaar voor de presentator, deelt hij deze week in Weekend. “Dat raakt mij.”

Ruim een jaar geleden overleed Ron Brandsteder. Een verlies dat er bij Robert ten Brink genadeloos hard inhakte. De presentator ziet de laatste tijd met lede ogen aan hoe de generatiegenoten met wie hij op de beeldbuis volwassen werd, worstelen met hun gezondheid. Het drukt hem hard met de neus op de feiten. “Het is afschuwelijk. Ron en al die anderen… Het is gewoon echt bizar.”

Zeventig

Robert merkt dat het besef van vergankelijkheid zwaarder landt naarmate de jaren vorderen. “Jazeker raakt mij dat, naarmate ik ouder wordt. Ik ben inmiddels zeventig, dus…” Een leeftijd die overigens niet aan hem is af te zien. Het geheim? “Een gelukkig leven leiden, denk ik. Als je een beetje je best ervoor doet, lukt dat wel.”

Opvoeden

Omringd door zijn immer groeiende schare kleinkinderen voelt Robert zich het gelukkigst. “Nummer acht is erbij gekomen. Ik hoef ze gelukkig niet meer op te voeden, dus dat is een beetje de mazzel. Maar we passen echt heel veel op, hoor.”

Lees het hele interview met Robert ten Brink in Weekend editie 18, vanaf 29 april in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.