Hoe Tooske Ragas haar gezin en televisiewerk in balans houdt

Tekst: Boris van Zonneveld

Tooske Ragas schittert maar liefst vier avonden per week aan de desk van Shownieuws. Dat drukke televisieleven eist achter de voordeur echter zijn tol. Terwijl zij de laatste roddels bespreekt, zit haar grote liefde Bastiaan Ragas moederziel alleen op de bank. Aan Weekend klapt de presentatrice uit de school over de meedogenloze televisiewereld én haar verrassende reserveplan. ’Dan word ik juf!’

Tooske Ragas voelt zich in de wereld van de showbizz, felle studiolampen en razendsnelle autocues als een vis in het water. Toch vraagt haar droombaan bij Shownieuws de nodige offers, vooral op persoonlijk vlak. Maar liefst vier avonden in de week is ze niet thuis te vinden. Trekt dat een zware wissel op het gezinsleven? ’Dat doe je niet als je het niet leuk vindt’, stelt Tooske nuchter.

Kinderen merken niks

De presentatrice heeft haar leven strak en praktisch georganiseerd, waardoor de kinderen amper doorhebben dat hun moeder de deur uit is voor haar televisiewerk. ’Ik ga pas om kwart over zes, half zeven weg’, legt ze uit. ’Dan hebben we met elkaar gegeten en daarna doen de kinderen toch allemaal hun eigen ding. Overdag ben ik gewoon thuis.’

Bastiaan Ragas alleen op de bank

Toch is er één iemand die er meer van merkt: ’De enige die het wat ongezellig vindt, is mijn man’, bekent Tooske openhartig. ’Die zit dan alleen. De kinderen hebben hun eigen leven en hij natuurlijk ook wel, maar hij mist mij meer dan zij.’ Zo moeten intieme avondjes op de bank soms noodgedwongen wijken voor de roep van de schijnwerpers. Het is een roeping die voor Tooske al vroeg begon.

Opgelucht ademhalen

De hoogopgeleide Tooske, ze studeerde Engelse taal- en letterkunde, heeft wel degelijk nagedacht over een leven buiten de schijnwerpers. Mocht haar Hilversumse avontuur onverhoopt stokken, dan lonkt er een totaal andere droom. ’Dan ga ik iets in het onderwijs doen’, onthult ze verrassend. Om precies te zijn ziet ze een rol als ’juf Tooske’ in het basisonderwijs wel voor zich. ’Dat zou ik echt leuk vinden’, klinkt het gemeend. ’Of misschien ga ik wel weer studeren, wie weet.’

Bastiaan zal ongetwijfeld opgelucht ademhalen bij dat idee. Een baan in het onderwijs betekent immers dat zijn geliefde Tooske ’s avonds gewoon weer ouderwets naast hem op de bank zit. Maar voorlopig hoeft hij daar nog niet op te rekenen. ’Ik zit nu nog goed’, lacht de tv-ster. Ze schuift haar reserveplan voorlopig weer even de ijskast in. ’Ik heb er de afgelopen weken niet heel veel over nagedacht.

