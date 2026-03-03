Zoon van Tooske Ragas in Dubai: ‘retespannend’ ondanks dat het goed is geregeld

Tooske Ragas reageert op de onrust van Gordon rond het reizen door de situatie in het Midden-Oosten.

Ze begrijpt dat het vervelend is als een vlucht uitloopt, maar plaatst vraagtekens bij de zorgen van Gordon, die via Bangkok en Istanbul naar Amsterdam moest vliegen. Daardoor kwam hij een dag later thuis dan gepland en miste hij de ochtendshow van Radio 10. Volgens Tooske is er een groter perspectief: er zijn ook mensen die daadwerkelijk vastzitten in landen als Dubai.

“Mijn kind zit in Dubai.”

Dat bredere beeld is voor haar geen theorie omdat het haar eigen gezin raakt. Tooske vertelt: ‘Mijn kind zit in Dubai.’ Haar zoon Sem loopt daar stage en het gaat naar omstandigheden goed. Tegelijkertijd noemt ze het voor hem ‘retespannend’, juist door de situatie in de regio.

Spanning aan deze kant

Tooske vertelt dat de spanning niet alleen bij haar zoon zit, maar ook bij de ouders die op afstand meekijken. Daarbij wil ze zijn biologische ouders specifiek noemen: ‘Dit is natuurlijk helemaal voor ouders aan deze kant, hij heeft natuurlijk nog een biologische vader en moeder, bijzonder trying en heel spannend en heel eng.’ Ze voegt eraan toe dat ze het zelf ook eng vindt, ook al is het daar volgens haar goed geregeld.

Doodeng door berichten over bommen

Die onrust wordt volgens Tooske extra gevoed door wat er in de omgeving gebeurt. Hoewel de omstandigheden in Dubai op orde zijn, noemt ze het ‘doodeng’ omdat er ook bommen zijn gevallen. Daardoor blijft de situatie, ondanks alle praktische geruststellingen, spannend voor het gezin op afstand.

