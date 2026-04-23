Spanningen lopen op bij RTL: dit zegt de zender over Humberto, Beau en Renze

Tekst: Evelien Berkemeijer

RTL laat weten de emoties rond RTL Tonight te begrijpen, maar wil dit soort kwesties liever binnenskamers houden.

De zender reageerde daarmee op de onrust die is ontstaan rond het programma en de uitlatingen van betrokken presentatoren. In een reactie aan RTL Boulevard zegt RTL dat het ‘heel goed te begrijpen’ vindt dat de beslissingen rond RTL Tonight emoties oproepen. Hiermee doelt de zender op de emoties bij Humberto Tan en Beau van Erven Dorens, nu blijkt dat enkel Renze Klamer doorgaat. Het artikel op de website van RTL Boulevard is inmiddels verdwenen.

Tijd voor een nieuwe talkshow

Volgens RTL is de ‘insteek dat we dit soort gesprekken intern met elkaar voeren’. Ook bevestigt de zender dat RTL Tonight op 12 juni voor het laatst te zien is. Tegelijkertijd meldt RTL dat er al wordt gewerkt aan een nieuwe talkshow, maar over de inhoud en presentatoren van dat nieuwe programma wordt niks gedeeld: ‘Ondertussen werken we vol enthousiasme aan een nieuwe talkshow. Op de invulling daarvan willen we nu niet vooruitlopen.’

Angela de Jong mengt zich in discussie

De reactie van RTL volgt nadat Angela de Jong zich uitsprak over de situatie. Daarin zei ze dat de zender moet ingrijpen nu Humberto Tan en Beau van Erven Dorens meermaals hun onvrede hebben laten blijken. Angela verwoordde dat als volgt: ‘Als ik RTL was, zou ik wel nu zeggen: ‘Jongens, nu is het even klaar.’ Het is heel slecht voor de zender en het is slecht voor de opvolger. En je weet ook dat als die twee mannen, allebei, een nieuw programma hebben en ze kunnen dat gaan zitten verkopen bij Renze aan tafel, dan gaan ze dat doen.’

Beau en Humberto spraken zich uit

De onrust werd verder gevoed door recente uitspraken van Beau van Erven Dorens en Humberto Tan. Beau schreef in zijn column voor Mezza dat hij nadacht over zijn toekomst in de televisiewereld en verwees daarbij naar zijn positie als talkshowhost. Daarbij noteerde hij: ‘nu ik uit mijn functie als talkshowhost ben ontheven‘. Ook Humberto kwam deze week terug op het onderwerp, toen hij te gast was in podcast Lightless Lounge.