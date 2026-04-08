Beau en Humberto woedend? Victor Vlam onthult wat Renze Klamer écht deed

Victor Vlam zegt meer te weten over de onrust rond RTL Tonight en de terugkeer van Renze Klamer op de late avond van RTL 4. Volgens de mediacommentator speelde er achter de schermen veel meer dan alleen de Instagram-post die verkeerd viel bij Beau van Erven Dorens.

RTL maakte op 29 maart bekend dat RTL Tonight stopt vanwege tegenvallende kijkcijfers. Vanaf de start was er veel kritiek op het format, waarbij vooral de desk-opstelling volgens televisierecensenten zorgde voor een ongemakkelijke setting en te weinig verdieping. Tegelijkertijd werd bekend dat Renze Klamer na de zomer terugkeert met een nieuwe lateavondtalkshow die meer zal lijken op Renze. Dat nieuws lijkt pijnlijk voor Humberto Tan en Beau van Erven Dorens.

Lees ook: RTL Tonight stopt, maar Renze Klamer gaat door

Kritiek na opvallende Instagram-post

De aankondiging van die terugkeer zorgde direct voor onrust. Renze reageerde op Instagram met een foto van zijn oude talkshowtafel en schreef: ‘Eens kijken of ik binnenkort ergens zo’n tafel op de kop kan tikken. Als dat lukt, zie ik jullie heel graag na de zomer weer dagelijks bij RTL4.’ Die post viel volgens Albert Verlinde niet goed bij Beau, die een vraag erover afkapte. Ook Angela de Jong zei in de AD Media Podcast te hebben gehoord dat Beau boos was op RTL en Renze en zelfs bij de redactie van Pauw & De Wit zou zijn binnengestormd met de vraag of zij nog een presentator zochten.

Humberto deelt veelzeggende steunbetuigingen

Ook Humberto Tan liet op Instagram van zich horen met opvallende woorden over het einde van RTL Tonight. Zo schreef hij: ‘Dank Beau en Leonie dat jullie, met de redactie olv Carlo van Lienden vanaf dag 1, samen met RTL en Endemol, voor de volle 100% het avontuur wilden aan gaan. Juist toen het moeilijk werd, bleven jullie staan. En dat blijven we doen tot en met de laatste show op 12 juni’, gevolgd door: ‘Top Leonie ter Braak en Beau van Erven Dorens hoe jullie de shows doen ondanks het besluit: positief, energiek en loyaal als altijd!!’ Volgens oplettende volgers valt daarin tussen de regels door te lezen dat juist het gebrek aan loyaliteit van Renze Klamer wordt aangestipt.

Volgens Victor speelde er meer

In zijn podcast Victor Duidt TV stelt Victor Vlam nu dat de irritatie niet alleen voortkomt uit die Instagram-post. Volgens Victor gaat op de redactie van RTL Tonight een ander verhaal rond, dat hij naar eigen zeggen van een betrouwbare bron heeft gehoord. De mediacommentator zegt dat Renze samen met zijn manager bij de RTL-directie de late talkshow zou hebben opgeëist, terwijl RTL volgens hem juist terug wilde naar de eerdere situatie waarin Beau, Humberto Tan en Renze ieder hun eigen talkshow zouden krijgen en elkaar zouden afwisselen.

Onderhandelingstactiek van Renze Klamer

Volgens Victor ging Renze daar niet mee akkoord, omdat hij meer zeggenschap wilde over het programma. Daarover zegt hij: ‘Hij vindt dat er in het verleden niet genoeg naar zijn ideeën is geluisterd – dat is ook wat hij ziet als een van de redenen waarom RTL Tonight is geflopt – en de enige manier om zeggenschap te krijgen is om de talkshow als solo-host te dragen. Dus acht maanden per jaar, vijf dagen per week.’

Gevolgen voor Beau van Erven Dorens en Humberto Tan

Victor noemt dat een grote degradatie voor de andere presentatoren. ‘Dat betekent dus dat Beau, Humberto en Renze niet langer drie gelijken zijn. Renze is nu de ster van de late avond, ten koste van de andere twee. Zelfs als Beau en Humberto de overige vier maanden voor hun rekening nemen, dan zijn zij eigenlijk gedegradeerd tot de invallers van Renze, die het overnemen van Renze als hij op vakantie gaat, terwijl: in het verleden waren ze natuurlijk ook de sterren van de late avond. Dus voor hen is dit een grote degradatie.’ Volgens de mediacommentator had RTL daarbij weinig keuze: ‘Zonder Renze zou de late avond met Beau, Humberto en dan Leonie hoogstwaarschijnlijk een verloren strijd zijn.’

Vierde actie van Renze Klamer

Victor Vlam stelt bovendien dat dit volgens hem niet de eerste keer is dat Renze Klamer zich oncollegiaal opstelt. In Victor Duidt TV noemt de mediacommentator het zelfs al de vierde actie. Volgens Victor begon dat vorig jaar al bij de aankondiging van RTL Tonight, toen Renze ‘overduidelijk koeltjes’ zou hebben gereageerd. Daarna zou hij, toen de talkshow vrijwel direct slecht scoorde, achter de schermen ‘gewoon niet te harden’ zijn geweest. Als derde moment noemt Victor het voortijdige vertrek van Renze als presentator van RTL Tonight, waardoor het beeld ontstaat dat de spanningen al langer speelden.