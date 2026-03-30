RTL Tonight stopt, maar Renze Klamer gaat door

Tekst: Evelien Berkemeijer

RTL Tonight verdwijnt van de buis. Het programma stopt vanwege tegenvallende kijkcijfers en is voor het laatst te zien op 12 juni.

RTL bevestigde het besluit via een woordvoerder aan het ANP, na eerdere berichtgeving van het AD. Na de zomer komt de zender met een nieuw programma in een ‘vertrouwde talkshowopzet’, gepresenteerd door Renze Klamer. Daarmee blijft Klamer wel actief op de late avond, ook al trok hij zich eerder al terug uit RTL Tonight.

Kijkcijfers vielen terug

De talkshow begon in augustus met de ambitie beter te scoren dan Vandaag Inside en Pauw & De Wit. De eerste uitzending, waarin Astrid Holleeder uit de anonimiteit trad, trok bijna 900.000 kijkers. Een dag later zakte dat aantal al naar ruim 400.000 en sindsdien bleven de kijkcijfers gemiddeld rond dat niveau hangen. Volgens RTL is daarmee duidelijk geworden dat het programma in deze vorm onvoldoende aansloeg.

Kritiek op de opzet

Vanaf de start was er veel kritiek op het format van RTL Tonight. De desk, die meer deed denken aan RTL Boulevard dan aan een klassieke talkshowtafel, zorgde volgens televisierecensenten voor een ongemakkelijke setting en te weinig verdieping. Ook de keuze voor veel duiders, onder wie Albert Verlinde, Michiel Vos, Lale Gül en Astrid Holleeder, riep vragen op, omdat zij ook onderwerpen bespraken waar ze geen bijzondere kennis over hadden.

Onrust voor en achter de schermen

De presentatie lag aanvankelijk in handen van Beau van Erven Dorens, Renze Klamer en Humberto Tan. Klamer besloot in november al te stoppen, omdat volgens RTL ‘het huidige format van de talkshow niet bij de presentator past’. Volgens het AD voelde Klamer zich in de gekozen opzet meer gespreksleider dan interviewer. Ook Wiesje Hillen en Stijn de Vries vertrokken al snel, terwijl achter de schermen eveneens onrust ontstond toen een nieuwe hoofdredacteur werd aangekondigd, maar uiteindelijk nooit werd gevonden.

Nieuw programma in het najaar

Komend najaar keert Klamer terug met een nieuwe lateavondtalkshow die meer zal lijken op het eerdere Renze. Daarbij werkt hij opnieuw samen met EndemolShine, dezelfde producent als van RTL Tonight. RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst noemt het stoppen van het huidige programma een noodzakelijke keuze. ‘In een medialandschap dat door de komst van streamers en nieuwe platformen razendsnel verandert, is het onze ambitie om met RTL 4 te blijven vernieuwen en innoveren met onze programmering’, aldus Van der Vorst. ‘RTL Tonight was een bewuste stap in die richting, maar we moeten eerlijk concluderen dat deze specifieke vorm onvoldoende is aangeslagen bij de kijker.’ Over de andere presentatoren schrijft de programmadirecteur: ‘Hun tomeloze inzet wordt niet vergeten. We gaan de komende periode samen met hen plannen maken voor de toekomst.’