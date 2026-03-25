Tina Nijkamp verwacht deze week bekendmaking dat RTL Tonight stopt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tina Nijkamp denkt dat RTL Tonight deze week bekendmaakt dat het programma stopt.

Dat zei ze bij Vandaag Inside, waar ze uitlegde dat ze al langer rekening houdt met een einde van de talkshow. Volgens Tina Nijkamp is het niet de vraag óf RTL Tonight stopt, maar vooral wanneer dat officieel naar buiten wordt gebracht. Ze vermoedt dat die bekendmaking vrijdag volgt.

Verwachtte bekendmaking RTL Tonight vorige week

Tina vertelt dat ze vorige week al een column had geschreven over het stoppen van RTL Tonight, omdat ze ervan uitging dat de bekendmaking toen al zou komen. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar haar verwachting is niet veranderd. Bij Vandaag Inside zei ze daarover: ‘Dat is niet de vraag óf, maar wanneer het bekend wordt.’

Bekendmaking op vrijdag

Tina denkt dat RTL bewust voor vrijdag kiest om het nieuws naar buiten te brengen. Volgens haar wordt dan bekendgemaakt ‘dat het gaat stoppen in deze huidige vorm’. Ze vermoedt dat dat moment wordt uitgekozen omdat veel journalisten dan op vrijdagmiddagborrels zouden staan.

Na dit seizoen door met Renze Klamer

Ondanks haar verwachting dat het programma stopt, denkt Tina niet dat RTL per direct de stekker eruit trekt. Ze gaat ervan uit dat het huidige seizoen gewoon wordt afgemaakt, dus ’tot het WK voetbal’. Daarna zou de zender volgens haar ruimte hebben om een andere invulling te bedenken. Voor de periode na de zomer verwacht Tina een nieuw format met Renze Klamer als presentator. Dat programma zou dan in het najaar op televisie te zien zijn. Daarmee zou RTL Tonight verdwijnen, maar wel plaatsmaken voor een vernieuwde talkshowvorm.

