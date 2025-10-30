Tina Nijkamp verbaasd: Matthijs van Nieuwkerk ‘uitgewist’ door omroep

Tekst: Evelien Berkemeijer

De VARAgids viert deze week het 100-jarig bestaan van de omroepvereniging. Een bijzonder jubileumnummer dus, waarin volgens velen de geschiedenis van de VARA wordt geëerd. Toch valt één afwezigheid op: De Wereld Draait Door en zijn boegbeeld Matthijs van Nieuwkerk. Tv-autoriteit Tina Nijkamp begrijpt daar niets van.

Tina Nijkamp bladerde de gids door en kon haar ogen niet geloven. ‘De Wereld Draait Door wordt in de hele gids niet eens genoemd. Matthijs van Nieuwkerk is dus echt totaal uitgewist bij de omroep, en het programma nu ook. Toch wel heel raar en heel stom’, schrijft ze op haar story. Volgens haar is het onbegrijpelijk dat juist dit programma geen plek heeft gekregen in het jubileumnummer.

DWDD als cultureel fenomeen

De tv-analist benadrukt dat het programma een van de invloedrijkste producties in de geschiedenis van de omroep was. ‘Is DWDD niet het meest invloedrijke programma dat de omroep in die hele 100 jaar heeft gehad? Volgens mij wel. Dit verdient Matthijs en het programma niet. Dit totale negeren. Bizar.’ Volgens Tina heeft De Wereld Draait Door vijftien jaar lang een enorme impact gehad op het Nederlandse medialandschap en de publieke omroep in het bijzonder.

Hoofdredacteur verdedigt keuzes

Hoofdredacteur Roy van Vilsteren verklaart dat er simpelweg keuzes moesten worden gemaakt. ‘Dit jubileumnummer is uiteraard incompleet: een eeuw laat zich niet indikken tot één gids, al is deze extra dik. Waar is Marcel van Dam, die de VARA van het randje van de financiële afgrond trok? De wereld draait door, Zeg ‘ns Aaa?’ Hij stelt dat de redactie zich vooral heeft gericht op blijvende herinneringen, vriendschappen en programma’s die maatschappelijke verandering teweegbrachten. ‘Wij hebben ons in deze editie vooral toegelegd op wat er is blijven hangen. Over wat blijft, aan herinneringen, vriendschappen, maar ook door Zembla aangejaagde Kamervragen. Hoe Nederland naar de programma’s keek en luisterde – en daardoor soms veranderde. Waardoor iets béter werd.’

Matthijs van Nieuwkerk bleef hangen

Tina vindt dat geen overtuigend argument. ‘“We hebben ons in deze editie vooral toegelegd op wat is blijven hangen”? Eeehhhhh… Met name DWDD is blijven hangen: dagelijks en vijftien jaar lang een belachelijk groot succes.’ Volgens haar doet de omroep zichzelf tekort door een van haar grootste successen te negeren op een moment dat er juist teruggeblikt zou moeten worden op wat het verschil heeft gemaakt.

