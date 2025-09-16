Marc-Marie Huijbregts over Matthijs van Nieuwkerk: ‘Súpergoed met mensen’

Tekst: Emelie van Kaam

Marc-Marie Huijbregts steunt zijn goede vriend Matthijs van Nieuwkerk, die nog altijd geen beslissing heeft genomen over een tv-comeback. De cabaretier wil weer graag met hem samenwerken, maar gaat hem geen zetje geven. ’Als je mensen een zetje gaat geven en het blijkt niet leuk of een foute beslissing te zijn, dan is het jouw schuld.’

Aan Weekend vertelt Marc-Marie Huijbregts dat er weinig nieuwe tv-optredens op de planning staan en hij het theater ook niet ingaat. Het idee van een nieuwe samenwerking met Matthijs van Nieuwkerk ziet hij wel zitten: ‘Wij weten allebei dat we het leuk vinden om met elkaar samen te werken. Dus als dat ervan

komt, dan komt het ervan.’

Sterren Op Het Doek met Matthijs van Nieuwkerk

Over het programma Sterren Op Het Doek zegt Marc-Marie: ’Dat vind ik wel bij hem passen natuurlijk. Maar Zomergasten net zo goed. Ik vind heel veel programma’s bij hem passen. Waarom? Nou, omdat hij héél goed is met mensen en met interviewen. Dus ja, in die tv-programma’s zal hij ook supergoed zijn.’ De uitspraak dat hij goed is met mensen, versterkt hij later: ‘’Hij is súpergoed met mensen. Matthijs is een erg lieve man. In onze vriendschap is hij altijd heel betrokken en sociaal. Hij stuurt regelmatig sms’jes en hij houdt er ook van om samen te lunchen.’

Meerdere omroepen

Volgens Marc-Marie Huijbregts hoeft Matthijs zich niet te beperken tot één omroep: ‘Ik vind dat de omroepen op dit moment helemaal niet zo erg verzuild zijn. Dus ik vind dat iedereen overal wel kan gaan zitten – dat doe ik ook. Ik zit zelf bij alle omroepen en vind dat Matthijs dat net zo goed kan doen.’

