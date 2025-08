Johan Derksen over Matthijs van Nieuwkerk: ‘Arrogant’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen heeft zich bij Shownieuws uitgesproken over Matthijs van Nieuwkerk als mogelijke opvolger van Albert Verlinde bij Vandaag Inside. Derksen gaf aan aanvankelijk enthousiast te zijn over het idee, maar hij is niet te spreken over de houding van Matthijs.

Derksen kreeg de suggestie via Wilfred Genee: ‘Wilfred die mailde mij: wat vind jij van Matthijs van Nieuwkerk?’ Johan reageerde enthousiast: ‘Dat vind ik een uitstekend idee.’

Hollywoodster-gedrag

Toch is Johan niet te spreken over de reactie van Matthijs. Hij zegt: ‘Matthijs blijft maar in die rol van Hollywood ster daar is niet mee te communiceren, daar kun je niet zo even naar bellen of mailen, want alles gaat via manager.’ Directe communicatie bleek onmogelijk: ‘Ik denk: waar heeft die man een manager voor nodig? Hij is niet meer in de positie dat hij de banen voor het uitkiezen heeft.’

Afgewezen via manager

Volgens Johan doet Van Nieuwkerk er niet goed aan om zich af te schermen. ‘Jan Slagter en ik zijn nog zo’n beetje de enige in dit land die hem verdedigen en die hem ook nieuwe kansen bieden. Als je dan afgewimpeld wordt door een manager die open deuren intrapt, dat vind ik een beetje arrogant.’

De kans dat Van Nieuwkerk binnenkort aanschuift bij Vandaag Inside lijkt hiermee voorlopig van de baan.

FOTO: ANP