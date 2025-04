Johan Derksen vanwege privéomstandigheden afwezig bij Vandaag Inside

Tekst: Nicky Molendijk

Johan Derksen was dinsdagavond niet te zien in het SBS 6-programma Vandaag Inside. De presentator kon er vanwege privéomstandigheden niet bij zijn. Of Derksen woensdagavond wel zal aanschuiven is nog onduidelijk.

Aan het begin van de uitzending zei Wilfred Genee het volgende: “Het is niet zomaar een uitzending, maar iets anders; Johan is er vanavond helaas niet bij vanwege privéproblemen.” De presentator verbeterde zich later door het te omschrijven als “privéomstandigheden”.

“Johan was gisteravond inderdaad afwezig vanwege privéomstandigheden. Het is nog niet duidelijk of hij vanavond weer aan tafel zit”, vertelt een woordvoerder van Talpa aan het ANP. Albert Verlinde heeft Derksen dinsdagavond vervangen.