Jan Slagter hoopt op comeback van Matthijs van Nieuwkerk: ’Nederland mist hem’

Jan Slagter en Matthijs van Nieuwkerk zijn “door alles wat er is gebeurd” vrienden geworden. “Er is een mooie band, ook met zijn partner Martha,” vertelt Slagter.

De Omroep MAX-baas reageert dan ook of hij een comeback van de presentator verwacht. “Ik hoop het echt, maar het is nergens op gefundeerd,” zegt hij. “Iedereen verdient de tweede kans. Hij heeft geen strafbaar feit gepleegd, twee keer zijn excuses aangeboden, in een krant én op televisie: het is nu klaar.”

Volgens Slagter mist Nederland Matthijs op televisie. “Wij leven hier in Hilversum in een bubbel, we vinden állemaal wat. Terwijl andere mensen tegen mij zeggen: ‘Meneer Slagter, wanneer komt hij weer terug op televisie? We missen hem.’ Dát is wat Nederland vindt. Maar ‘bubbel Hilversum’ staat met het vingertje hem te veroordelen.”

