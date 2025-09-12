Matthijs van Nieuwkerk stopt met biografie: ‘Vertrouwen weg’

Tekst: Denise Delgado

Wat een openhartig levensverhaal had moeten worden, eindigt in teleurstelling. Matthijs van Nieuwkerk (65) heeft onverwacht de stekker getrokken uit zijn eigen biografie.

Veelbelovende samenwerking

Schrijvers Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman blijven achter met frustratie: “Wij geloofden echt in dat boek,” vertelt Michel aan het AD. De samenwerking leek veelbelovend: twee bestsellerauteurs die samen het levensverhaal van een van Nederlands bekendste tv-presentatoren zouden vastleggen. Maar nog voordat de interviews goed en wel op gang waren gekomen, zette Matthijs er zelf een streep door.

“We hadden goede afspraken gemaakt, maar na een paar maanden liep het project alsnog spaak,” zegt Michel. “Ik werd boos, Antoinnette ook, hij bood zijn excuses aan, wat hem sierde trouwens, maar bij ons was het vertrouwen weg. Dus geen boek.”

Gemiste kans

Voor de schrijvers voelt het als een gemiste kans. “Ik baal er nog steeds van. Wij geloofden echt in dat boek.

Michel gaat verder: “Kijk, ik geloof niet dat hij het monster is waarvoor hij in sommige kringen wordt gehouden en hij heeft, voor zover bekend, inderdaad niemand vermoord. Maar hij was zeker ook geen heilige.”

Toch een plek in ander boek

Toch verdween het idee niet helemaal in de prullenbak. In zijn nieuwste boek ‘Writer’s Block‘ schrijft Michel over verhalen die het nét niet haalden, waaronder dus dat van Matthijs. “Zo werd Matthijs vanzelf een van de personen over wie ik in ‘Writer’s Block’ schrijf, maar hij is een van de velen.”

BEELD: ANP