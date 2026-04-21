Humberto Tan bevestigt frustratie over Renze Klamer: ‘Loyaliteit wordt bestraft’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Humberto Tan heeft zich kritisch uitgelaten over het besluit van Renze Klamer om te stoppen bij RTL Tonight. In een podcast van Nikkie de Jager en Wes van Os bevestigt de presentator dat hij het niet eens is met die keuze.

De volledige aflevering verschijnt woensdag, maar op sociale media zijn al fragmenten te horen. Daarin laat Humberto Tan duidelijk merken dat hij het onbegrijpelijk vindt dat Renze Klamer überhaupt aan het programma begon. Ook zegt hij dat er vanuit de zender juist is gevraagd om door te gaan.

Waarom Humberto het niet begrijpt

Volgens Humberto was het niet nodig geweest om in te stappen als er twijfels waren over het programma. ‘Natuurlijk kan je het oneens zijn met het programma. Stap er dan niet in. Punt’, zegt hij in het fragment. Ook voegt de presentator eraan toe dat veel van tevoren te voorzien was: ‘Dit kan je allemaal voorzien.’

Tekst gaat verder onder post.

Meepraten en toch afhaken

De presentator benadrukt daarnaast dat Renze niet buitenspel stond binnen RTL Tonight. Volgens Humberto kon hij ‘meepraten, meedenken en meebeslissen’. Juist daarom vindt hij het vreemd dat de presentator halverwege alsnog besloot te stoppen. ‘Ja, dat is heel raar’, zegt Humberto daarover, al merkt hij ook op dat hij zo min mogelijk over anderen probeert te praten.

Loyaliteit wordt bestraft, aldus Humberto Tan

In het gesprek wijst Nikkie de Jager erop dat Renze nu als enige een eigen talkshow krijgt. ‘Dat moet knagen’, zegt ze tegen Humberto. Hij is het daarmee eens en reageert met de woorden: ‘Loyaliteit wordt bestraft’. Daarbij vertelt de presentator dat hij op verzoek van de zender is doorgegaan. Volgens Humberto denkt Beau van Erven Dorens daar hetzelfde over.