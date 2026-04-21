Tim Cook vertrekt na 15 jaar als CEO van Apple, John Ternus neemt over

Tekst: Evelien Berkemeijer

Apple wisselt dit najaar van topman. Tim Cook draagt op 1 september 2026 het stokje over aan John Ternus. Daarmee komt na vijftien jaar een einde aan zijn periode als CEO van het bedrijf.

De overgang is volgens Apple unaniem goedgekeurd door de raad van bestuur. Cook wordt uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur, terwijl Ternus de dagelijkse leiding krijgt. Volgens het bedrijf is de stap het gevolg van ‘een zorgvuldig, langetermijnplanningsproces voor opvolging’.

Lange staat van dienst van Cook

Tim Cook trad in maart 1998 in dienst bij Apple en werd in augustus 2011 benoemd tot CEO, kort voor het overlijden van medeoprichter en voormalig CEO Steve Jobs. Daarvoor was Tim COO van de techgigant en stond hij aan het hoofd van de Macintosh-divisie. In een verklaring noemt hij het ‘het grootste voorrecht van mijn leven’ om Apple te leiden. ‘Ik hou met heel mijn hart van Apple en ik ben zo dankbaar dat ik de kans heb gehad om samen te werken met een team van zulke ingenieuze, innovatieve, creatieve en zeer betrokken mensen die zich onwrikbaar hebben ingezet om het leven van onze klanten te verrijken en de beste producten en diensten ter wereld te creëren.’

Apple kiest voor hardwareman

Onder leiding van Cook richtte Apple zich op nieuwe product- en servicecategorieën, waaronder Apple TV en Apple Music. Toch laat de keuze voor John Ternus volgens het bedrijf zien dat fysieke apparaten de belangrijkste financiële motor blijven. De 50-jarige trad in 2021 toe tot het managementteam als Senior Vice President of Hardware Engineering, maar werkt al sinds 2001 bij Apple. In zijn 25-jarige loopbaan leidde Ternus de hardware-ontwikkeling van producten in alle categorieën en speelde hij volgens Apple een cruciale rol bij de lancering van onder meer de iPad en AirPods, naast vele generaties van de iPhone, Mac en Apple Watch.

Ternus dankbaar voor kans

John Ternus zegt ‘enorm dankbaar’ te zijn voor de kans om de missie van Apple voort te zetten. ‘Omdat ik bijna mijn hele carrière bij Apple heb doorgebracht, heb ik het geluk gehad onder Steve Jobs te werken en Tim Cook als mentor te hebben. Het was een voorrecht om mee te helpen de producten en ervaringen vorm te geven die zo’n grote invloed hebben gehad op hoe we met de wereld en met elkaar omgaan.’ Over zijn opvolger is Cook lovend. Tim zegt: ‘Hij heeft de geest van een ingenieur, de ziel van een innovator en het hart om met integriteit en eer te leiden. Hij is een visionair wiens bijdragen aan Apple in de afgelopen 25 jaar nu al te waardevol zijn.’