Everon Jackson Hooi speelt hoofdrol in film over gijzeling Apple Store

Everon Jackson Hooi, Marcel Hensema en Soufiane Moussouli gaan de hoofdrollen spelen in de film iHostage over de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam. Dat heeft Netflix maandag bekendgemaakt. Andere acteurs die een rol hebben, zijn Loes Haverkort, Louis Talpe, Emmanuel Ohene Boafo en Fockeline Ouwerkerk. Ook Matteo van der Grijn, Thijs Boermans en Eric Corton zijn in de film te zien. Netflix heeft niet bekendgemaakt welke rollen de acteurs spelen.

Een 27-jarige gewapende man hield in 2022 in Amsterdam urenlang een klant vast in de Apple Store. Ongeveer zeventig mensen die zich in het pand schuilhielden, werden tijdens en na de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht. De man beschoot de politie en dreigde zichzelf op te blazen. De gijzelnemer eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand.

De film is volgens Netflix een thriller “gebaseerd op waargebeurde feiten en schakelt tussen de perspectieven van de dader, gijzelaars en hulpverleners”. iHostage is geregisseerd door Bobby Boermans en geschreven door Simon de Waal. Het is niet bekend wanneer de film te zien is.