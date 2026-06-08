Gerard Joling verklapt per ongeluk: met Jutta Leerdam in Casa di Beau

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gerard Joling heeft in de Radio 538 Ochtendshow per ongeluk verklapt dat hij samen met Jutta Leerdam naar Italië vliegt voor Casa di Beau.

Gerard Joling stond vroeg op Schiphol tijdens het gesprek en deelde enthousiast wat er op de planning stond. Daarmee kwam het nieuws naar buiten voordat het officieel gedeeld mocht worden.

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Vroege vlucht naar Milaan

Gerard liet weten dat hij al vroeg op het vliegveld stond. ‘Veel te vroeg sta ik op Schiphol, want ik vlieg zo naar Milaan en dat is ook heel leuk.’ Toen hem duidelijk werd gemaakt dat hij eigenlijk niet mocht zeggen wat hij ging doen, besloot hij toch door te praten.

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Toch verklapt

De zanger vertelde vervolgens openlijk waarom hij naar Italië vertrekt. ‘Ik vlieg zo met Jutta Leerdam naar Milaan voor het programma Casa di Beau’, zei hij. Kort daarna besefte Gerard dat hij dat nog niet had mogen delen. ‘Ik mag het niet zeggen, maar ik heb het al gezegd.’

Veel zin in het programma

Gerard vertelde ook dat hij al vaker was gevraagd voor Casa di Beau, maar dat het steeds niet uitkwam. ‘Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik was al een keer of vijf voor dit programma gevraagd en iedere keer kwam het niet uit. Nu komt het eigenlijk ook niet uit, maar ik denk: Jutta Leerdam kan ik natuurlijk niet weigeren. Ik vind haar ontzettend leuk en aardig.’ De zanger heeft de schaatsster al een aantal keer ontmoet.

Jake Paul

Gerard vroeg aan de social media-redacteur van Jutta of Jake Paul, haar vriend, meegaat naar Italië. Een antwoord kreeg hij daarop niet. Wie er verder afreizen naar Milaan voor het programma van Beau van Erven Dorens en wat er precies op de planning staat, is nog niet bekend.