Gerard Joling kondigt laatste soloshows ooit aan

Tekst: Lisa Manche

Gerard Joling zal volgend jaar zijn laatste soloshows ooit gaan geven. De zanger staat op 19 en 20 februari in Rotterdam Ahoy met de show ‘Only Joling – The Final Countdown’.

Afscheidsconcerten

In een persverklaring geeft Gerard aan dat het zijn afscheid is als soloartiest. Tijdens de shows wil hij terugblikken op de afgelopen 40 jaar van zijn carrière met nummers als Ticket to the Tropics, Love Is in Your Eyes en Maak Me Gek. ‘Dit wordt zonder twijfel de meest bijzondere en persoonlijke show uit mijn hele carrière’, laat Gerard weten.

Niet stoppen

Na de shows zal Gerard zeker niet van het podium verdwijnen. Hij gaat nog door met de Toppers en geeft ook nog kleinschaligere shows. ‘Nog steeds treed ik meer dan honderd keer per jaar op in het land. Er is zo veel vraag naar, en de mensen doen zo ongelooflijk enthousiast mee met al die hits. Nee, daar ga ik nog niet mee stoppen’, aldus Gerard in De Telegraaf.

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Veel voorbereidingen

Tijdens de afscheidsconcerten zullen er een live orkest zijn, gastoptredens en speciale verrassingen. ‘Ik heb er heel veel zin in, maar weet ook wat ik me allemaal op de hals haal. Het vergt zo veel aan voorbereidingen. Maar dat is het waard.’ De kaartverkoop van de shows start op 8 juni.