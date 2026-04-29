Gerard Joling blikt met Vandaag Inside-mannen terug op bierincident

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gerard Joling heeft in Vandaag Inside nog één keer teruggeblikt op het bierincident. De zanger zegt het heel vervelend te vinden voor de jongen en zijn familie, maar ook voor zichzelf.

Gerard Joling vertelt dat hij doorschoot in zijn emotie. Dat kwam volgens hem doordat het bier direct in zijn gezicht terechtkwam.

Bier in gezicht

De zanger schrok van het moment waarop hij het bier over zich heen kreeg. ‘Ik had zoiets van: godverdikkie. Ik heb het nummer nog uitgezongen gewoon, maar je ziet bijna helemaal niks meer en je verwacht het ook niet.’

Glas appelsap

Gerard vond het dapper dat de jongen vervolgens het podium op kwam. Toch blikt hij ook terug op zijn eigen reactie, waarbij hij een glas appelsap pakte en dat in het gezicht van de jongen gooide. Achteraf concludeert de zanger dat hij anders had moeten handelen. ‘Ik had het niet moeten doen, maar goed we gaan door.’