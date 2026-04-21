Onderzoek naar alcoholgebruik biergooier Gerard Joling

Tekst: Evelien Berkemeijer

De gemeente Olst-Wijhe onderzoekt de nasleep van het biergooi-incident rond Gerard Joling tijdens een feest in Boerhaar. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de juridische context, onder meer vanwege de mogelijke leeftijd van de jongen die het biertje gooide.

Volgens Gerard Joling zou het gaan om een 17-jarige jongen. Dat is relevant, omdat het in Nederland verboden is alcohol te schenken of te verkopen aan personen onder de 18 jaar. Op beelden van het incident maakt de jongen een beschonken indruk. De organisatie zegt dat hij al vóór het feest had gedronken.

Lees ook: Gerard Joling reageert op bierincident: ‘Ik ben er niet trots op’

Gemeente kijkt naar juridische context

De gemeente wil precies in kaart brengen wat er afgelopen weekend is gebeurd in de feesttent in het Overijsselse dorp. Een woordvoerder laat weten dat ‘De gemeente hecht er waarde aan dat goed wordt onderzocht wat er exact gebeurd is’. Daarnaast bekijkt de gemeente ‘in alle rust wat de juridische context van dit alles is’.

Organisatie wijst naar eerder alcoholgebruik

De organisatie achter KPJ Feestweekend Boerhaar wil inhoudelijk nauwelijks reageren. Via WhatsApp laat de voorzitter wel weten dat hij ‘vanuit de organisatie heeft gehoord dat die jongen voor die tijd gedronken heeft en op ons feest niet’. Waarop dat standpunt is gebaseerd, wil hij niet toelichten. Wel zegt de voorzitter: ‘Ik heb met de organisatie gesproken en zij zijn van mening dat we geen reactie geven en dat alles via het boekingskantoor gaat’.

Politie had geen rol bij het incident

De politie in Overijssel heeft afgelopen weekend geen rol gespeeld bij de vechtpartij. Er is geen melding van mishandeling binnengekomen, terwijl het toezicht op naleving van de Alcoholwet volgens de politie in de eerste plaats bij de lokale overheid ligt. Of Joling melding heeft gedaan van vernieling van zijn apparatuur, wil de politie niet zeggen. Daarover meldt een woordvoerder: ‘Wij kunnen hier geen informatie over delen omdat wij dan zijn privacy schenden.’

Bron: AD