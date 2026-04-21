Dokkum warmt koningspaar en Beatrix op voor Koningsdag

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen maandagavond alvast in Friese sferen tijdens het traditionele Koningsdagconcert in Dokkum. Ook prinses Beatrix is erbij en krijgt zo samen met het koningspaar een voorproefje van de feestelijkheden die later deze maand in de Friese stad plaatsvinden.

Het Koningsdagconcert is al jarenlang een vaste traditie in aanloop naar de verjaardag van de koning. Ooit werd het initiatief genomen door koningin Beatrix en prins Claus, en tegenwoordig wordt het concert aangeboden door het koningspaar. Sinds 2014 vindt het plaats in de gemeente waar de koninklijke familie dat jaar Koningsdag viert. Dit keer is die eer aan Dokkum.

Friese artiesten op het podium

In theater Sense staat maandagavond een speciaal programma in het teken van het thema ‘thuis’. Daarbij is volop ruimte voor Friesland, de Friese taal en de verbondenheid met de regio. Onder anderen Sytze Pruiksma, Nynke Laverman, Broken Brass en Mayte Veenstra leveren een bijdrage aan de avond.

Willem-Alexander en Máxima wonen het concert niet alleen bij als gastheer en gastvrouw, maar genieten samen met prinses Beatrix en de organisatoren van de optredens. Zo krijgt de koninklijke familie alvast een goed beeld van wat Friesland tijdens Koningsdag te bieden heeft.

Vooruitblik op Koningsdag

Het concert vormt meteen een opmaat naar Koningsdag zelf, wanneer Dokkum de koninklijke familie officieel ontvangt. Dan speelt onder meer De Kast het muzikale slotakkoord van de route door de stad. De band treedt op verzoek van de Oranjes op om de verjaardag van Willem-Alexander feestelijk af te sluiten.

